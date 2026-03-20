Весенняя погода удивляет: озимые проснулись раньше срока

В начале марта в Украине зафиксировали аномально теплую и почти сухую погоду. Такие условия уже способствовали возобновлению вегетации озимых культур и старту полевых работ.

Озимые культуры уже проснулись после зимы

В первой декаде марта в Украине преобладала необычно теплая для этого периода и малодождевая погода. Среднесуточные температуры воздуха превышали климатическую норму на 2–6 градусов Цельсия, сообщили в Укргидрометцентре.

Погодные условия формировались под влиянием области повышенного атмосферного давления, что повлекло дефицит осадков. Атмосферные фронты были маловыраженными, поэтому в отдельных регионах, преимущественно на востоке и западе, наблюдались лишь незначительные осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси.

Обратите внимание! Повышение температуры воздуха активизировало весенние процессы в агросекторе. В частности, началось восстановление вегетации озимых культур. В южных областях из-за теплой погоды верхние слои почвы быстро подсохли и прогрелись, что позволило аграриям начать весенне-полевые работы.

По состоянию на 10 марта озимые культуры, в частности рожь, ячмень и пшеница, возобновили вегетацию в южных регионах, а также в некоторых районах запада страны. Посевы находились в фазах кущения, формирования узловых корней и третьего листа, местами - в фазе всходов. В целом их состояние оценивается как хорошее.

На других территориях озимые культуры пока остаются в состоянии неглубокого зимнего покоя.

