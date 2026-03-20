Озимі культури вже прокинулись після зими

У першій декаді березня в Україні переважала незвично тепла для цього періоду та малодощова погода. Середньодобові температури повітря перевищували кліматичну норму на 2–6 градусів Цельсія, повідомили в Укргідрометцентр.

Погодні умови формувалися під впливом області підвищеного атмосферного тиску, що спричинило дефіцит опадів. Атмосферні фронти були маловираженими, тому в окремих регіонах, переважно на сході та заході, спостерігалися лише незначні опади у вигляді мокрого снігу, дощу та мряки.

Зверніть увагу! Підвищення температури повітря активізувало весняні процеси в агросекторі. Зокрема, розпочалося відновлення вегетації озимих культур. У південних областях через теплу погоду верхні шари ґрунту швидко підсохли та прогрілися, що дало змогу аграріям розпочати весняно-польові роботи.

Станом на 10 березня озимі культури, зокрема жито, ячмінь і пшениця, відновили вегетацію в південних регіонах, а також у деяких районах заходу країни. Посіви перебували у фазах кущіння, формування вузлових коренів і третього листка, місцями — у фазі сходів. Загалом їхній стан оцінюється як добрий.

На інших територіях озимі культури поки що залишаються у стані неглибокого зимового спокою.

