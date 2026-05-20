В ЕС рекордно увеличилось количество пчелосемей: какие страны стали лидерами
- В 2023 году в ЕС насчитывалось 9,4 миллиона пчелосемей, что на 16% больше, чем в 2020 году.
- Италия стала лидером по количеству пчелосемей, тогда как в Венгрии и Испании наблюдалось значительное сокращение.
Количество пчелосемей на фермах Евросоюза заметно выросло за последние годы, однако тенденция оказалась неравномерной. Одни страны наращивают пасеки рекордными темпами, тогда как другие фиксируют существенное сокращение.
Количество пчелосемей в ЕС заметно возросло
В 2023 году на фермах стран Европейского Союза насчитывалось 9,4 миллиона пчелосемей, сообщает Евростат. Это на 1,3 миллиона, или на 16%, больше, чем в 2020 году, когда показатель составлял 8,1 миллиона.
Речь идет только о пчелосемьях, зарегистрированных в фермерских хозяйствах, поскольку статистика структуры сельского хозяйства не охватывает все пасеки в Европе. Несмотря на это, данные демонстрируют четкую тенденцию к росту сектора пчеловодства.
Положительная динамика отражает важность отрасли для агропроизводства, ведь пчелы играют ключевую роль в опылении значительной части культур.
Италия вышла в лидеры, а часть стран сокращает пасеки
Наибольшее количество пчелосемей среди стран ЕС в 2023 году зафиксировали в Италии – почти 1,9 миллиона. За ней расположились Румыния с 1,7 миллиона, Греция с 1,2 миллиона и Болгария, где насчитывается около 1 миллиона пчелосемей.
Особенно заметный рост продемонстрировала именно Италия. За три года страна добавила более 822 тысяч пчелосемей, что означает прирост почти на 79%.
Впрочем, общеевропейская картина не является однозначной. Среди стран, по которым доступны данные, увеличение количества пасек зафиксировали в 12 государствах, тогда как в 10 странах показатели снизились. Наибольшие потери наблюдались в Венгрии, где количество пчелосемей сократилось на 34%, а также в Испании со спадом на 14%.
Почему пчелы остаются критически важными для агросектора?
Пчелы обеспечивают опыление большого количества сельскохозяйственных культур как в теплых, так и прохладных климатических зонах. Благодаря способности зимовать в ульях и использовать медовые запасы они могут выживать даже при низких температурах.
На фоне проблем с сокращением популяции опылителей в Европе вопрос их защиты приобретает все большее значение. Именно этому посвящен Всемирному дню пчел, призван привлечь внимание к роли пчел в продовольственной безопасности и сохранении экосистем.
В 2023 году Европейская комиссия представила обновленную программу поддержки опылителей – A New Deal for Pollinators. Инициатива предусматривает комплекс мероприятий, направленных на остановку сокращения популяций диких опылителей до 2030 года и дополняет европейскую стратегию по сохранению биоразнообразия.
"95% пасеки уничтожено": что происходит с пчелами на западе Украины?
Несмотря на то, что Украина имеет одну из сильнейших отраслей пчеловодства, которая сильнее, чем в странах ЕС, нынешние холода не обошли много пчелосемей.
В Черновицкой области пчеловоды сообщают о массовой гибели пчел, начавшейся после обработки полей агрохимикатами.
Гибель летных пчел угрожает существованию ульев.
Специалисты отмечают, что такие случаи могут иметь долгосрочные последствия не только для пчеловодов, но и для аграрного сектора в целом, ведь пчелы играют ключевую роль в опылении культур.