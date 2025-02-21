Какова стоимость переоформления земельного пая в феврале 2025 года

Одна из самых распространенных процедур в земельных отношениях – это переоформление земельного участка. Право собственности на землю переходит к наследникам на общих основаниях, с сохранением ее целевого назначения.

Как происходит процесс переоформления

В связи с открытием рынка земли в Украине стало возможным переоформление земель сельскохозяйственного назначения, сообщает 24 Канал.

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Для оформления права собственности на земельный пай в порядке наследования наследнику необходимо:

обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Такое заявление подается лично нотариусу по месту открытия наследства. Если наследник постоянно проживал с наследодателем на время открытия наследства и в течение установленного срока в предусмотренном законом порядке не отказался от принятия наследства, он считается таким, что его принял. При этом, независимо от времени принятия наследства оно принадлежит наследнику со времени его открытия. Общий срок для принятия наследства равен шести месяцам и начинает исчисляться со дня смерти наследодателя или со дня, с которого он был объявлен умершим.

о принятии наследства. Такое заявление подается лично нотариусу по месту открытия наследства. Если наследник постоянно проживал с наследодателем на время открытия наследства и в течение установленного срока в предусмотренном законом порядке не отказался от принятия наследства, он считается таким, что его принял. При этом, независимо от времени принятия наследства оно принадлежит наследнику со времени его открытия. Общий срок для принятия наследства равен шести месяцам и начинает исчисляться со дня смерти наследодателя или со дня, с которого он был объявлен умершим. по истечении 6-месячного срока со дня открытия обратиться к нотариусу, которому было подано заявление о принятии наследства, с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Какие еще документы необходимы

Кроме того, к заявлению нотариусу необходимо приложить следующие документы:

свидетельство о смерти наследодателя (выдается отделом регистрации актов гражданского состояния на основании врачебной справки о смерти);

наследодателя (выдается отделом регистрации актов гражданского состояния на основании врачебной справки о смерти); документы, подтверждающие родственную связь наследника с наследодателем (паспорт, регистрационный номер налогоплательщика, свидетельство о рождении, свидетельство о браке);

наследника с наследодателем (паспорт, регистрационный номер налогоплательщика, свидетельство о рождении, свидетельство о браке); оригинал документов, которые подтверждают факт владения земельным паем (Государственный акт на право собственности на земельную долю (пай), или Сертификат на право на земельную долю (пай);

(Государственный акт на право собственности на земельную долю (пай), или Сертификат на право на земельную долю (пай); справку о нормативной денежной оценке земельного участка (пая), которая выдается территориальным органом Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра или заключение оценочно-земельной экспертизы;

земельного участка (пая), которая выдается территориальным органом Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра или заключение оценочно-земельной экспертизы; выписка из Поземельной книги и справки об отсутствии обременений, ограничений.

Впоследствии после рассмотрения заявления и приложенных к нему документов нотариус выдает свидетельство о праве на наследство и регистрирует право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. С этого момента лицо является полноправным владельцем унаследованного земельного пая.

Необходимо получить сертификат инженера-землеустроителя

Бывает так, что был выдан документ на право собственности на имя умершего, а кадастровый номер земельному участку присвоен не был. Тогда нотариус не сможет выдать свидетельство на наследство наследнику из-за отсутствия земельного участка в земельном кадастре, а, следовательно, и в реестре имущественных прав на недвижимое имущество.

Далее наследнику надо обратиться в землеустроительную организацию за изготовлением технической документации на земельный участок. Исполнителем работ в выбранной землеустроительной организации может быть лицо, которое имеет сертификат инженера-землеустроителя. Перечень таких лиц можно найти с помощью Государственного реестра сертифицированных инженеров-землеустроителей.

Важно! Без такого сертификата у исполнителя работ техническая документация будет считаться недействительной и государственная регистрация земельного участка осуществлена не будет. После разработки и согласования документации в необходимых учреждениях будет присвоен кадастровый номер земельному участку, а сведения о нем внесены в Государственный земельный кадастр.

Сколько стоят услуги по переоформлению

Переоформление земельного участка включает официальные платежи и платежи за нотариальные услуги. Стоимость некоторых официальных услуг: