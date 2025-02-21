Як відбувається процес переоформлення

У зв'язку з відкриттям ринку землі в Україні стало можливим переоформлення земель сільськогосподарського призначення, повідомляє 24 Канал.

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Для оформлення права власності на земельний пай у порядку спадкування спадкоємцю необхідно:

звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини. Така заява подається особисто нотаріусу за місцем відкриття спадщини. Якщо спадкоємець постійно проживав із спадкодавцем на час відкриття спадщини та протягом встановленого строку у передбаченому законом порядку не відмовився від прийняття спадини, він вважається таким, що її прийняв. При цьому, незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу її відкриття. Загальний строк для прийняття спадщини дорівнює шести місяцям і починає вираховуватися з дня смерті спадкодавця або з дня, з якого він був оголошений померлим.

про прийняття спадщини. Така заява подається особисто нотаріусу за місцем відкриття спадщини. Якщо спадкоємець постійно проживав із спадкодавцем на час відкриття спадщини та протягом встановленого строку у передбаченому законом порядку не відмовився від прийняття спадини, він вважається таким, що її прийняв. При цьому, незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу її відкриття. Загальний строк для прийняття спадщини дорівнює шести місяцям і починає вираховуватися з дня смерті спадкодавця або з дня, з якого він був оголошений померлим. після спливу 6-місячного строку з дня відкриття звернутись до нотаріуса, якому було подано заяву про прийняття спадщини, із заявою про видачу свідоцтва про право на спадщину.

Які ще документи необхідні

Крім того, до заяви нотаріусу необхідно додати такі документи:

свідоцтво про смерть спадкодавця (видається відділом реєстрації актів цивільного стану на підставі лікарської довідки про смерть);

спадкодавця (видається відділом реєстрації актів цивільного стану на підставі лікарської довідки про смерть); документи, що підтверджують родинний зв'язок спадкоємця зі спадкодавцем (паспорт, реєстраційний номер платника податків, свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження);

спадкоємця зі спадкодавцем (паспорт, реєстраційний номер платника податків, свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження); оригінал документів, які підтверджують факт володіння земельним паєм (Державний акт на права власності на земельну частку (пай), або Сертифікат на право на земельну частку (пай);

(Державний акт на права власності на земельну частку (пай), або Сертифікат на право на земельну частку (пай); довідку про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (паю), яка видається територіальним органом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру або висновок оціночно-земельної експертизи;

земельної ділянки (паю), яка видається територіальним органом Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру або висновок оціночно-земельної експертизи; витяг з Поземельної книги та довідки про відсутність обтяжень, обмежень.

Згодом після розгляду заяви та доданих до неї документів нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину та реєструє право власності у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. З цього моменту особа є повноправним власником успадкованого земельного паю.

Необхідно отримати сертифікат інженера-землевпорядника

Буває так, що був виданий документ на право власності на ім'я померлого, а кадастровий номер земельній ділянці присвоєно не було. Тоді нотаріус не зможе видати свідоцтво на спадщину спадкоємцю через відсутність земельної ділянки в земельному кадастрі, а, отже, і в реєстрі майнових прав на нерухоме майно.

Далі спадкоємцю треба звернутися до землевпорядної організації за виготовленням технічної документації на земельну ділянку. Виконавцем робіт у вибраній землевпорядній організації може бути особа, яка має сертифікат інженера-землевпорядника. Перелік таких осіб можна знайти за допомогою Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників.

Важливо! Без такого сертифіката у виконавця робіт технічна документація буде вважатись недійсною і державну реєстрацію земельну ділянки здійснено не буде. Після розробки і узгодження документації в необхідних установах буде присвоєно кадастровий номер земельній ділянці, а відомості про неї внесено до Державного земельного кадастру.

Скільки коштують послуги з переоформлення

Переоформлення земельної ділянки включає офіційні платежі та платежі за нотаріальні послуги. Вартість деяких офіційних послуг: