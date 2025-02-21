Как именно переходит право на аренду земли

Право на аренду земельного участка переходит после смерти физического лица-арендатора, если иное не предусмотрено договором аренды, к наследникам, сообщает 24 Канал со ссылкой на статью 7 Закона Украины "Об аренде земли".

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В случае их отказа или отсутствия таких наследников право аренды переходит к лицам, которые использовали этот земельный участок вместе с арендатором и изъявили желание стать арендаторами в случае, если это не противоречит требованиям Земельного кодекса Украины и настоящего Закона.

Что делать, если арендатор попал в тюрьму В случае осуждения физического лица-арендатора к лишению свободы или ограничения его дееспособности по решению суда право на аренду земельного участка переходит к одному из членов его семьи, который изъявил желание и может в соответствии с законом стать арендатором. В случае его отказа или отсутствия таких – к лицам, которые использовали этот земельный участок вместе с арендатором, с их согласия.

Как передается право на аренду при покупке недвижимости

В случае приобретения права собственности на объект недвижимого имущества, объект незавершенного строительства, размещен на земельном участке, находящемся в пользовании отчуждателя (предыдущего владельца) такого объекта на праве аренды, к приобретателю такого объекта одновременно переходит право аренды земельного участка, на котором размещен такой объект, в объеме и на условиях, установленных для отчуждателя (предыдущего владельца) указанного объекта, размещенного на земельном участке, кроме случаев, определенных частью четвертой настоящей статьи, а также с учетом требований части шестнадцатой статьи 120 Земельного кодекса Украины.

Обратите внимание! Волеизъявление арендодателя, отчуждателя (предыдущего владельца), приобретателя такого объекта и внесение изменений в договор аренды с указанием нового арендатора земельного участка не требуются.

Передача права аренды при приобретении доли недвижимости

В случае приобретения доли в праве общей собственности на объект недвижимого имущества, объект незавершенного строительства, если такой объект размещен на земельном участке, находящемся в аренде, приобретатель имеет право требовать внесения изменений в договор аренды земли с определением его соарендатором земельного участка, а до внесения изменений в договор обязан возмещать арендатору часть арендной платы в соответствии с принадлежащей ему долей в праве общей собственности на такой объект.

Порядок пользования несколькими арендаторами арендованным земельным участком в таком случае определяется договором, заключенным между ними, или по решению суда.

Важно! В случае отчуждения права аренды земельного участка такое право переходит к лицу, в пользу которого оно отчуждено.