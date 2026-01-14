В Украине зафиксировали перепроизводство овощей "борщевого набора" из-за высоких цен

В Украине наблюдается перепроизводство основных овощей "борщевого набора", несмотря на отсутствие полной официальной статистики из-за войны. Причиной стали высокие цены прошлого года, которые стимулировали фермеров существенно расширять посевные площади.

Высокие цены стимулировали перепроизводство овощей

Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник рассказал, что из-за полномасштабной войны в Украине пока сложно вести полную официальную статистику по выращиванию овощей, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. Однако неофициальные данные свидетельствуют о перепроизводстве всех позиций так называемого борщевого набора.

По его словам, избыток наблюдается по луку, капусты, моркови, свеклы и картофеля. Основной причиной стала ценовая ситуация год назад, когда рекордно высокие цены побудили аграриев активно увеличивать площади под этими культурами.

В то же время Баштанник отмечает, что такая стратегия обернулась проблемами для самих производителей. Массовое и бессистемное расширение посевов привело к перенасыщению рынка, из-за чего многие фермеры вынуждены продавать продукцию ниже себестоимости.

В более выигрышном положении, по словам эксперта, окажутся хозяйства, которые имеют современные овощехранилища и смогут сохранить урожай до конца зимы или начала весны. Именно тогда цены могут несколько вырасти, ведь сейчас по отдельным позициям они в разы ниже себестоимости.

Обратите внимание! Что касается тепличных овощей, существенных изменений на рынке не произошло. В Украине работает лишь несколько крупных тепличных комплексов, которые выращивают преимущественно огурцы и помидоры, а их высокая зимняя цена обусловлена дорогими энергоресурсами. По словам Баштанника, эта ситуация остается стабильной и вряд ли изменится в ближайшие годы.

