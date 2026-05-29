Аргентина наступает: Украина потеряла лидерство на ключевом рынке подсолнечного масла

Мировой рынок подсолнечного масла стремительно меняется, а Аргентина все активнее усиливает свои позиции. Страна уже опередила Украину на одном из ключевых направлений экспорта и продолжает наращивать производство и переработку.

Аргентина усиливает позиции на мировом рынке

Мировой рынок подсолнечного масла больше не ограничивается традиционным соперничеством Украины и России, сообщает Latifundist.com. Пока Черноморский регион несколько сезонов подряд сталкивался с логистическими трудностями и сокращением предложения, Аргентина воспользовалась ситуацией для активного расширения своего присутствия.

Как отмечает руководитель редакционного контента и аналитики ASAP Agri Виктория Блажко, доля Аргентины в мировом экспорте подсолнечного масла заметно выросла. Если в 2016/17 маркетинговом году она составляла около 7%, то в 2024/25 маркетинговом году превысила 10%, а в 2026/27 маркетинговом году прогнозируется уже на уровне 13% по оценкам USDA.

Для сравнения, Украина сейчас контролирует около 33% мирового экспорта подсолнечного масла, тогда как Россия - примерно 31%. Таким образом, рынок, который еще десятилетие назад фактически был дуополией Черноморского региона, постепенно превращается в трехстороннюю конкуренцию.

Особенно заметны эти изменения стали в Индии - крупнейшем импортере подсолнечного масла в мире. После начала полномасштабной войны Россия быстро нарастила поставки и перехватила часть украинских позиций. В то же время Аргентина также системно увеличивала свое присутствие на индийском рынке.

Как Аргентина обогнала Украину в Индии

По данным аналитиков, аргентинский экспорт в Индию демонстрировал стабильный рост последние несколько сезонов. Если в 2021/22 маркетинговом году страна поставила около 380 тысяч тонн подсолнечного масла, то в 2023/24 маркетинговом году этот показатель превысил 515 тысяч тонн.

В текущем сезоне Аргентина сделала еще более мощный рывок. По итогам сентября – апреля 2025/26 маркетингового года в Индию было экспортировано рекордные 530 тысяч тонн подсолнечного масла. Для сравнения, украинские поставки за этот период составили 344 тысячи тонн.

Таким образом Аргентина впервые опередила Украину на одном из ее ключевых рынков сбыта. По мнению экспертов, такое изменение свидетельствует не о временном колебании, а о долгосрочной трансформации глобального рынка.

Налоги и переработка стали драйверами подсолнечного бума

Аналитики объясняют аргентинский успех сочетанием внешних и внутренних факторов. Первым драйвером стали проблемы с поставками из Черноморского региона, из-за которых импортеры начали активнее диверсифицировать закупки.

Не менее важную роль сыграла налоговая политика. После ослабления экспортных пошлин подсолнечный сектор Аргентины получил существенное преимущество над соевым комплексом. В 2024–2025 годах ставки на семена и продукцию переработки подсолнечника были снижены, тогда как соевый сектор и в дальнейшем облагается значительно более высокими пошлинами.

Это сделало выращивание подсолнечника значительно более прибыльным и стимулировало расширение посевных площадей. Производство культуры в Аргентине в 2025/26 маркетинговом году оценивается примерно в 7 миллионов тонн против 5,6 миллиона тонн годом ранее, а в 2026/27 маркетинговом году может вырасти до 8 миллионов тонн.

Параллельно страна активно наращивает переработку. Имеющаяся инфраструктура, которая ранее работала преимущественно на сою, позволила быстро переориентировать мощности на подсолнечник без масштабных инвестиций в новые заводы. В то же время отрасль уже приближается к пределу доступных производственных возможностей, а дальнейший рост потребует новых вложений в перерабатывающую инфраструктуру.

