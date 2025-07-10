Переработка сои достигает исторического рекорда в Украине

Украинские предприятия в последнее время переработали рекордные объемы сои. По итогам этого маркетингового года переработчики вполне могут выйти на исторический рекорд.

Объемы переработки сои могут достичь исторического рекорда

Переработка соевых бобов в июне сократилась против мая, составив около 219 тысяч тонн (-10%), сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ". Однако это высокий показатель для соевого сектора, который стал рекордным для отчетного периода.

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Сокращение переработки в отчетный период обусловлено повышением конкуренции на европейском рынке со стороны южноамериканского соевого шрота, а также из-за снижения его стоимости, что влияет на привлекательность переработки. Однако стоит отметить, что спрос на соевый шрот на рынке ЕС, который сейчас является основным рынком сбыта данного продукта, остается высоким, вопрос только в качестве и цене,

– говорят аналитики.

Всего с начала сезона 2024/25 маркетингового года (сентябрь – июнь) в Украине было переработано рекордные для отрасли 2,36 миллиона тонн сои (+41% к 2023/24 маркетинговому году).

Обратите внимание! По итогам текущего маркетингового года, объем переработки соевых бобов может достичь исторического максимума и составить около 2,66 миллиона тонн (+35% к 2023/24 маркетингового года).