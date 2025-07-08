Урожай томатов на переработку в Украине прогнозируют на прошлогоднем уровне

Неблагоприятные погодные условия и заморозки, накрывшие всю Украину весной существенно не повлияли на урожай томатов на переработку в этом году. Этих овощей должны собрать примерно на уровне с прошлым годом.

Сбор томатов в Украине останется на постоянном уровне

Производство томатов на переработку в Украине в текущем году ожидается на уровне 550 тысяч тонн (на уровне прошлого года), сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Всемирного совета по переработке томатов (World Processing Tomato Council, WPTC). Все томаты, по словам специалистов, были высажены по графику или с незначительными задержками.

Читайте также В Украине начали продавать первые огурцы из открытого грунта: какие будут цены

На данный момент общая площадь посевов достаточна для обеспечения прогнозируемого объема переработки в 550 тысяч тонн,

– уточнили в организации.

В WPTC отметили, что ночные заморозки в апреле – мае частично повредили ранние насаждения – некоторые растения были потеряны, в то время, как большинство из них хорошо восстанавливаются.

Дожди в мае вызвали небольшие задержки с пересадкой, но в целом имели минимальное влияние на график,

– отметили специалисты.

Важно! По их словам, июньская погода была типичной для сезона, и развитие томатов происходит нормально. Уровень сорняков и насекомых находится в пределах стандартного для этого времени года уровня. Переработка, по прогнозу, должна начаться в первой декаде августа.