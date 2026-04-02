Дефицит яблок набирает обороты: что будет с ценами в ближайшее время
На украинском рынке формируется дефицит качественного яблока, что может привести к подорожанию в ближайшее время. Причиной стали особенности прошлого сезона и проблемы с хранением продукции.
На рынке не хватает качественного яблока
В Украине наблюдается сокращение предложения качественного товарного яблока, сообщает AgroTimes. Участники рынка уже фиксируют предпосылки для роста цен в ближайшей перспективе.
По словам представителей отрасли, проблема возникла из-за особенностей прошлого сезона. Значительная часть урожая попала в хранилища в перезрелом состоянии, что негативно повлияло на его лежкость.
В результате продукция быстрее теряет товарные качества, а объемы пригодного для продажи яблока постепенно уменьшаются.
Причины дефицита и влияние на цены
Дополнительным фактором стало ограниченное использование технологий для контроля созревания плодов. В частности, не все производители применяли специальные препараты, которые позволяют улучшить хранение и продлить реализационный период.
Из-за этого часть яблок быстрее портится в хранилищах, что уже сказывается на балансе спроса и предложения. На фоне сокращения качественной продукции рынок может отреагировать постепенным повышением цен.
Эксперты ожидают, что в ближайшее время именно качественное яблоко станет дефицитным товаром и будет дорожать быстрее других категорий.
