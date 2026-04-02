На ринку не вистачає якісного яблука

В Україні спостерігається скорочення пропозиції якісного товарного яблука, повідомляє AgroTimes. Учасники ринку вже фіксують передумови для зростання цін у найближчій перспективі.

За словами представників галузі, проблема виникла через особливості минулого сезону. Значна частина врожаю потрапила до сховищ у перестиглому стані, що негативно вплинуло на його лежкість.

У результаті продукція швидше втрачає товарні якості, а обсяги придатного для продажу яблука поступово зменшуються.

Причини дефіциту та вплив на ціни

Додатковим фактором стало обмежене використання технологій для контролю дозрівання плодів. Зокрема, не всі виробники застосовували спеціальні препарати, які дозволяють покращити зберігання та продовжити реалізаційний період.

Через це частина яблук швидше псується у сховищах, що вже позначається на балансі попиту і пропозиції. На тлі скорочення якісної продукції ринок може відреагувати поступовим підвищенням цін.

Експерти очікують, що найближчим часом саме якісне яблуко стане дефіцитним товаром і буде дорожчати швидше за інші категорії.

