Украинские фермеры проигрывают импортной груше: что произошло с ценами
- Украинский рынок груши находится под давлением импортной продукции, а цены на отечественную грушу ниже, чем ожидали производители.
- Цены на груши в Украине варьируются от 70 до 180 гривен за килограмм, причем популярные сорта, такие как "Конференция", стоят около 120 – 140 гривен за килограмм.
В нынешнем сезоне украинский рынок груши остается под давлением импортной продукции. В то же время цены на отечественную грушу оказались ниже, чем ожидали производители.
Импортная груша уверенно держит позиции в магазинах
Украинский рынок груши в этом году демонстрирует более слабый ценовой тренд, а импортная продукция продолжает доминировать в ритейле, сообщает AgroTimes. Об этом рассказала эксперт плодоовощного рынка информационного агентства "АПК-Информ" Ксения Гусева.
По ее словам, груша в Украине остается нишевым фруктом и не формирует такого массового спроса, как яблоко или цитрусовые. Поэтому рынок довольно узкий, а конкуренция между украинской и импортной продукцией ощущается особенно остро.
Основную долю предложения на рынке составляют украинский сорт Ноябрьская и импортная Конференция. Именно последняя, по словам експертки, сейчас чувствует себя значительно увереннее в торговых сетях.
Украинским производителям сложно конкурировать с импортом
Импортная продукция часто выигрывает конкуренцию на полках супермаркетов из-за трудностей в выращивании некоторых сортов.
Конференцию сложно стабильно выращивать в украинских условиях на уровне качества, который требует ритейл,
– отмечает Ксения Гусева.
Дополнительное влияние на фруктовый рынок в этом сезоне имели весенние заморозки. Больше всего пострадали косточковые культуры, из-за чего часть потребительского спроса перераспределилась внутри фруктового сегмента.
На фоне этого украинский рынок груши продолжает оставаться зависимым от импорта, а отечественным производителям приходится работать в условиях усиленной конкуренции и ограниченного спроса.
Какие сейчас цены на груши в магазинах?
Цены на груши в Украине по состоянию на май варьируются в зависимости от сорта и места продажи, составляя в среднем от 70 до 180 гривен за килограмм. Популярные сорта, такие как "Конференция" или "Пакхам", стоят около 120 – 140 гривен за килограмм, тогда как импортные или премиальные сорта могут быть дороже.
Актуальные цены на груши (май 2026 года):
- Груша Конференция: 123,70 гривны, "Сильпо".
- Груша Packham's: 139 гривен, "Сильпо".
- Груша Аббат Фетель: 249 гривен, "Сильпо".
- Груши разных сортов: от 72 гривен (в Freshmart) до 179 гривен (например, сорт Ксения, "GoToShop").
Производители яблок работают наугад: рынок не знает реальных запасов
Не только на рынке груш не все хорошо в Украине, но и на рынке яблок. Здесь хоть и несколько иные проблемы, но от того не лучше.
Украинский рынок яблок сталкивается с неопределенностью из-за отсутствия точной информации о запасах, что затрудняет прогнозирование цен.
Цены на яблоки в супермаркетах колеблются от 38,90 до 42 гривен за килограмм, в зависимости от сети.
Эксперты считают, что отсутствие правдивой статистики по запасам яблок лишь усиливает нестабильность на рынке и усложняет работу как производителей, так и экспортеров.