Украинские фермеры проигрывают импортной груше: что произошло с ценами

В нынешнем сезоне украинский рынок груши остается под давлением импортной продукции. В то же время цены на отечественную грушу оказались ниже, чем ожидали производители.

Импортная груша уверенно держит позиции в магазинах

Украинский рынок груши в этом году демонстрирует более слабый ценовой тренд, а импортная продукция продолжает доминировать в ритейле, сообщает AgroTimes. Об этом рассказала эксперт плодоовощного рынка информационного агентства "АПК-Информ" Ксения Гусева.

Смотрите также В Европе прогнозируют резкий скачок цен на яблоки из-за весенних морозов

По ее словам, груша в Украине остается нишевым фруктом и не формирует такого массового спроса, как яблоко или цитрусовые. Поэтому рынок довольно узкий, а конкуренция между украинской и импортной продукцией ощущается особенно остро.

Основную долю предложения на рынке составляют украинский сорт Ноябрьская и импортная Конференция. Именно последняя, по словам експертки, сейчас чувствует себя значительно увереннее в торговых сетях.

Украинским производителям сложно конкурировать с импортом

Импортная продукция часто выигрывает конкуренцию на полках супермаркетов из-за трудностей в выращивании некоторых сортов.

Конференцию сложно стабильно выращивать в украинских условиях на уровне качества, который требует ритейл,

– отмечает Ксения Гусева.

Дополнительное влияние на фруктовый рынок в этом сезоне имели весенние заморозки. Больше всего пострадали косточковые культуры, из-за чего часть потребительского спроса перераспределилась внутри фруктового сегмента.

На фоне этого украинский рынок груши продолжает оставаться зависимым от импорта, а отечественным производителям приходится работать в условиях усиленной конкуренции и ограниченного спроса.

Какие сейчас цены на груши в магазинах?

Цены на груши в Украине по состоянию на май варьируются в зависимости от сорта и места продажи, составляя в среднем от 70 до 180 гривен за килограмм. Популярные сорта, такие как "Конференция" или "Пакхам", стоят около 120 – 140 гривен за килограмм, тогда как импортные или премиальные сорта могут быть дороже.

Актуальные цены на груши (май 2026 года):

Груша Конференция : 123,70 гривны, "Сильпо".

: 123,70 гривны, "Сильпо". Груша Packham's : 139 гривен, "Сильпо".

: 139 гривен, "Сильпо". Груша Аббат Фетель : 249 гривен, "Сильпо".

: 249 гривен, "Сильпо". Груши разных сортов: от 72 гривен (в Freshmart) до 179 гривен (например, сорт Ксения, "GoToShop").

Производители яблок работают наугад: рынок не знает реальных запасов

Не только на рынке груш не все хорошо в Украине, но и на рынке яблок. Здесь хоть и несколько иные проблемы, но от того не лучше.

Украинский рынок яблок сталкивается с неопределенностью из-за отсутствия точной информации о запасах, что затрудняет прогнозирование цен.

Цены на яблоки в супермаркетах колеблются от 38,90 до 42 гривен за килограмм, в зависимости от сети.

Эксперты считают, что отсутствие правдивой статистики по запасам яблок лишь усиливает нестабильность на рынке и усложняет работу как производителей, так и экспортеров.