Стоимость какао стремительно падает: почему при этом цены на шоколад не снижаются

Большинство тех, кто не представляет своей жизни без шоколада интересуются причинами беспрецедентного роста стоимости этого продукта. Потребителям особенно интересно, почему при стремительном снижении цен на какао шоколад не дешевеет.

Почему цены на шоколад не падают?

После исторического роста в прошлом году цены на какао направляются к рекордному годовому падению, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Но пока нет никаких признаков того, что стоимость шоколада, конфет, батончиков или рождественских шоколадных Святых Николаев упадет.

В прошлом году фьючерсы на какао выросли почти втрое, что нанесло ущерб производителям, которые, в свою очередь, повысили цены на шоколад. Они до сих пор перерабатывают бобы, купленные на пике роста. Они также внесли изменения в рецепты, которые нелегко отменить.

Производители и аналитики ожидают, что дешевле какао начнет поступать на полки супермаркетов только во второй половине следующего года, и даже это далеко не точно. Это означает, что домохозяйствам, которые уже имеют проблемы с дорогими продуктами, от говядины до кофе, придется постоянно взвешивать, остается ли шоколад доступным лакомством.

Цены, по которым сейчас работает шоколадная промышленность, очень высокие и болезненные. Нам понадобится немало времени, чтобы с этим справиться,

– сказал Джонатан Паркман, руководитель отдела продаж сельскохозяйственной продукции брокерской компании Marex Group в Лондоне.

В прошлом году цена на какао взлетела до рекордных почти 13 000 долларов за тонну, поскольку болезни и экстремальные погодные условия опустошили посевы в Кот-д'Ивуаре и Гане, которые поставляют более половины какао в мире. Но цены упали, поскольку перспективы сбора урожая улучшились, спрос снизился, а некоторые опасения относительно длительного дефицита утихли. В этом году они упали примерно на 50%, что является самым стремительным годовым падением с начала ведения учета в 1960 году.

Этот всплеск оставил глубокий след в отрасли, поскольку все, от гигантов по производству упакованных продуктов питания до небольших мастеров-шоколатье по всей Европе и США, пытались обеспечить достаточное количество какао и сбалансировать расходы с прибылью. Некоторые были вынуждены бороться за выживание. Они не будут спешить снижать розничные цены.

Шоколадные компании накупили много дорогого какао

По словам владельца компании Германа Бюльбекера, который работает в компании уже пять десятилетий, Lambertz , одна из старейших кондитерских компаний Германии, имеет достаточно запасов какао почти до середины 2026 года, поскольку запасы были достаточными, чтобы хватило почти до середины 2026 года.

Семейный бизнес, известный как Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz GmbH, производит печенье и имбирные пряники в шоколадной глазури – популярные рождественские лакомства. Запасы дорогого какао добавили примерно 150 миллионов евро (176 миллионов долларов) дополнительных ежегодных расходов, что эквивалентно одной пятой прошлогоднего дохода.

Как и многим другим, Ламберцу пришлось переложить расходы на потребителей и смириться с потерей объема продаж.

Некоторые из крупнейших производителей шоколада воздерживаются от сигналов о каких-либо изменениях, ссылаясь на волатильность на рынке какао. Производитель Kit Kat, Nestle SA, заявил, что хотя недавние изменения цен являются обнадеживающими, еще рано комментировать конкретные изменения. Компания Hershey Co., которая производит арахисовые чашки Reese's, ожидает, что некоторая "дефляция" начнет происходить "глубже в 2026 году", заявил финансовый директор Стив Воскуил во время телефонной конференции по вопросам прибыли в октябре. У них есть веские причины быть осторожными.

Хотя в ноябре фьючерсы на какао упали ниже 5000 долларов за тонну, сейчас в Нью-Йорке они колеблются вокруг отметки 6000 долларов, поскольку трейдеры учитывают сокращение ожиданий относительно большого профицита в этом сезоне. Аналитики Rabobank и Citigroup Inc. снизили свои оценки в последние недели.

Поставки продукции в Западной Африке остается нестабильным, а мелкие фермеры региона хронически недофинансируются, не имея достаточного доступа к удобрениям, устойчивых к болезням саженцев и инструментов, которые помогают справиться с изменением климата.

