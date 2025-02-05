Как изменение климата повлияет на производство шоколада

Исследования говорят о радикальном изменении климата в Западной и Центральной Африке. Именно на эти регионы приходится 70% от мирового производства какао.

Почему уменьшатся объемы производства какао

Изменение температуры и количества осадков повлияет на все цепочки производства какао, сообщает 24 Канал со ссылкой на исследование Wageningen University & Research (WUR).

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Исследователи выяснили как может измениться ситуация в четырех ключевых странах-производителях какао до 2060 года:

Кот-д'Ивуар

Кот-д'Ивуар – крупнейший производитель какао в мире. В этой стране будет потеряно до 50% площадей, которые пригодны для выращивания такого растения.

Гана

В Гане также выращиваются значительные объемы какао. На территории этой страны может произойти умеренное сокращение площадей, подходящих для выращивания этой культуры.

Нигерия

В Нигерии наоборот, может увеличиться количество площади для выращивания какао. Объемы производства вероятно вырастут на ориентировочно 40%.

Камерун

Объемы производства какао в Камеруне также могут вырасти. Показатель увеличения достигнет 60%.

Обратите внимание! Увеличение объемов производства какао в таких странах как Камерун, может привести к негативным последствиям. В частности, вырубки лесов.

Как исследователи предлагают решать проблему влияния климата

Нужно понимать, что уменьшение объемов производства какао приведет к значительному удорожанию шоколада. Именно поэтому ученые предлагают принимать такие меры сейчас:

повысить урожайность какао с гектара;

создать жаро- и засухоустойчивые сорта какао.

Заметьте! Экспериментально доказано, что выращивание какао "в тени" другого дерева может увеличить урожай.