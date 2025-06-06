Цена на подсолнечник в Украине падает: что на это влияет

Цены на подсолнечник в Украине в течение последней недели заметно снизились. Этому поспособствовал целый ряд факторов как природного характера, так и связанных с особенностями на рынке.

Почему снизились цены на подсолнечник

Улучшение погодных условий для сева яровых культур в Украине и России, а также необходимость пересева части поврежденных заморозками и засухой посевов озимых увеличивает прогнозы площадей сева подсолнечника, сообщает 24 Канал со ссылкой на GrainTrade. Это усиливает давление на цены подсолнечника нового и старого урожая.

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По состоянию на 30 мая в Украине подсолнечником засеяно 4,73 миллиона гектар (4,9 миллиона гектар в прошлом году) или 93% от плана, а в целом площади сева могут достичь 5,2 – 5,5 миллиона гектар.

В России по состоянию на 27 мая подсолнечником засеяно 9,9 миллиона гектар или 91% запланированных площадей, что на 1 миллиона гектар превышает прошлогодний показатель. По прогнозам, площади сева вырастут по сравнению с прошлым годом на 800 тысяч гектар до 10,8 миллиона гектар.

Обратите внимание! В Украине в течение недели цены на подсолнечник с масличностью 50% снизились еще на 300 – 500 гривен за тонну до 25000 – 25800 гривен за тонну (528 – 545 долларов за тонну без НДС) с доставкой на завод на фоне уменьшения количества переработчиков, которые продолжают закупки, поскольку часть крупных заводов останавливаются для профилактики перед приемкой рапса.

Экспортные цены на подсолнечное масло остаются на уровне 1090 – 1110 долларов за тонну с доставкой до портов Черного моря, но цены спроса со стороны европейских покупателей снизились до уровня 1140 – 1160 долларов за тонну DAP Греция или Македония.

Интересно! Падение котировок на соевое масло в Чикаго за неделю на 5,8% до 1030 долларов за тонну (–4% за месяц) из-за неопределенности политики Администрации Трампа относительно планов по производству биотоплива в США в 2026 году на фоне снижения цен на соевое масло в Южной Америке в ближайшее время продолжит давить на цены растительных масел.