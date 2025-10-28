Стоимость подсолнечника активно растет: что подталкивает цену

Цены на семена подсолнечника продолжают расти быстрыми темпами благодаря повышению спроса. Темпы уборки подсолнечника также ускорились.

Подсолнечник начал дорожать

Цены на подсолнечник продолжали расти, сообщает 24 Канал со ссылкой на "АПК-Информ". Стоимость получает поддержку со стороны высокого спроса и на фоне дальнейшего роста стоимости подсолнечного масла.

Более того, оценки аналитиков относительно урожая продолжали сокращаться, а новости об ухудшении качества масличной, в частности, повышение кислотности, поступали все чаще.

Обратите внимание! Темпы уборки подсолнечника в течение недели ускорилось – по состоянию на 23 октября обмолочено 82% от общей площади к уборке при средней урожайности 18,5 центнера с гектара против 94% годом ранее на эту же дату при урожайности 20,6 центнера с гектара. Однако, на этой неделе на большинстве территории страны снова ожидают дожди.

В общем закупочные цены стартовали от 27600 – 27700 гривен за тонну СРТ за базовые показатели качества и достигали 29000+ гривен за тонну СРТ при условии содержания масла выше 50%.

Важно! После достаточно слабых продаж в предыдущий отчетный период, переработчики отмечали, что в целом предложение подсолнечника немного выросло.

