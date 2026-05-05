Заморозки ударили по урожаю: как холодный апрель повлиял на агросектор

Апрель в Украине прошел под знаком холодной погоды и заморозков, что повлияло на развитие сельскохозяйственных культур. Больше всего пострадали плодовые деревья, тогда как озимые культуры сохранили относительно стабильное состояние.

Холодная весна затормозила развитие культур

В течение апреля среднесуточные температуры в Украине преимущественно оставались ниже климатической нормы, сообщили в Укргидрометцентре. Устойчивого перехода температуры воздуха через 10 градусов тепла в конце месяца так и не произошло, что повлекло отставание сезонного развития примерно на полторы-две недели.

Из-за недостаточного накопления тепла рост и развитие большинства сельскохозяйственных культур несколько замедлились. В то же время аграрии не зафиксировали критического отставания от средних многолетних показателей в фазах развития растений.

Озимые культуры находились в относительно благоприятных условиях для укоренения и весенней вегетации. Посевы ранних яровых культур в большинстве регионов достигли фазы массовых всходов, что свидетельствует о в целом стабильной ситуации в этом сегменте.

Заморозки ударили по садам и усложнили посевную

Наиболее негативное влияние холодная погода оказала на плодовые культуры. Интенсивные и длительные заморозки вызвали повреждение цветков, их почернение и опадение у таких культур, как абрикос, персик, черешня, груша и вишня.

Дополнительным вызовом для аграриев стал дефицит осадков в ряде регионов. В конце апреля верхние слои почвы местами оставались слабоувлажненными или даже сухими, что затрудняло подготовку к посеву поздних культур и негативно влияло на прорастание семян.

В то же время ситуацию частично сдерживало то, что в течение весны температурный режим оставался умеренным. Благодаря этому запасы продуктивной влаги, особенно в более глубоких слоях почвы, сохранялись на достаточном уровне, что позволяет избежать резкого развития засухи.

Заморозки угрожают фруктам: что ждет урожай персиков и абрикосов?

Весенние заморозки в Украине поставили под угрозу урожай косточковых фруктов, но окончательные прогнозы о состоянии урожая можно будет сделать только во второй половине мая.

Цены на фрукты вырастут из-за увеличения стоимости материальных и энергетических ресурсов, а не только из-за потери урожая от заморозков.

В этом году цена на плоды и ягоды будет такой, которую, в условиях ожидаемого повышения тарифов за газ, электроэнергию, горячее и холодное водоснабжение, услуги ЖКХ и прочее, способен будет заплатить среднестатистический потребитель.