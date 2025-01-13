Сколько дров можно выписать на одного человека: детали процедуры

Сейчас в Украине продолжается отопительный сезон, во время которого многие украинцы используют для отопления дома дрова. Процедура приобретения топливных дров довольно проста, расчет за них можно осуществить в лесничестве и получить выписку на дрова заранее.

Как и где выписать дрова

Граждане должны обратиться в ближайшее лесничество с заявлением на получение дров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство лесных ресурсов Украины. После обращения должностное лицо лесничества принимает заявление, рассчитывает стоимость и выдает справку с реквизитами для оплаты дров в ближайшем почтовом или банковском отделении.

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После оплаты квитанция прилагается к заявлению. Должностное лицо лесничества во время визита в лесхоз утверждает заявление и передает его в бухгалтерию для выписки наряда на отпуск дров.

Обратите внимание! Выписанный наряд проверяется главным бухгалтером на предмет поступления средств на расчетный счет предприятия, после чего он подписывается должностными лицами и скрепляется печатью. Уполномоченными лицами для выдачи топливных дров являются директор, главный лесничий и главный инженер предприятия.

Для получения дровяной древесины необходимо иметь с собой копию паспорта и идентификационного кода. Вывоз дров осуществляется транспортом покупателя.