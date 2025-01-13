Як та де виписати дрова

Громадяни повинні звернутися до найближчого лісництва з заявою на отримання дров, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне агентство лісових ресурсів України. Після звернення посадова особа лісництва приймає заяву, розраховує вартість та видає довідку з реквізитами для оплати дров у найближчому поштовому або банківському відділенні.

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Після оплати квитанція додається до заяви. Посадова особа лісництва під час візиту до лісгоспу затверджує заяву та передає її в бухгалтерію для виписування наряду на відпуск дров.

Зверніть увагу! Виписаний наряд перевіряється головним бухгалтером на предмет надходження коштів на розрахунковий рахунок підприємства, після чого він підписується посадовими особами та скріплюється печаткою. Уповноваженими особами для видачі паливних дров є директор, головний лісничий та головний інженер підприємства.

Для отримання дров'яної деревини необхідно мати з собою копію паспорта та ідентифікаційного коду. Вивезення дров здійснюється транспортом покупця.