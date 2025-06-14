Что стоит помнить при покупке земельного участка

Покупка земельного участка является довольно частой процедурой на рынке земли Украины. Однако не все знают особенности и основные моменты этого процесса.

Что проверить прежде всего

Перед заключением сделки сделкой не стоит спешить, надо проверять все, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Ведь вместо инвестиции можно получить проблемы в суде или участок "в воздухе".

Читайте также Фермеры на Днепропетровщине годами незаконно засеивали танковый полигон

Сначала перед покупкой земельного участка необходимо проверить право собственности продавца. Надо узнать, кто официальный владелец; на основании чего он получил участок (госакт, наследство, договор и т.д.); есть ли ограничения/обременения на участок.

Также проверьте данные из кадастра:

имеет ли участок кадастровый номер;

корректно ли нанесена граница на публичной кадастровой карте;

площадь, целевое назначение, форма собственности.

Важно! Узнайте, какое целевое назначение земли. Важно, если вы планируете застройку, изменение целевого назначения, выращивание определенных культур. Земля для личного крестьянского хозяйства – это не земля под застройку и не земля коммерческого использования.

Проверьте, что было с землей раньше

Важный аспект, который необходимо проверить – это наличие обременений и арестов:

не наложен ли арест;

нет ли судебного запрета на отчуждение;

не находится ли участок в залоге/ипотеке.

Также проверьте условия предыдущего пользования. Участок может быть:

в аренде (и тогда вы “наследуете” арендатора);

во временном пользовании или спорах.

Обязательно проверьте наличие договоров, сроки, регистрацию в реестре прав.

Обратите внимание! Еще проверьте, не находится ли продавец под ограничением: не недееспособен; не имеет долгов, из-за которых участок может пойти под арест; есть подтверждение личности (паспорт, ИНН).

Проверьте наличие документов для нотариуса: правоустанавливающие документы на землю; выписки из ГЗК и ГРРП; согласие совладельцев (если есть); оценка, договор, ИНН.

Важно! Не покупайте землю "с рук" без проверки юриста.