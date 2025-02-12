Украинцы покупают землю в 1,5 раза чаще, чем жилье

Согласно данным Министерства юстиции, в 2024 году нотариусы заверили 452 217 договоров купли-продажи недвижимости. Подавляющее большинство из них касалось операций с землей.

Договоры по земле преобладают существенно

Более 60% из заверенных договоров касаются операций с землей, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Опендатабот". Также украинцы успели оформить более 13 тысяч ипотек, львиная доля из которых – по программе "еОселя".

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452 217 договоров по купле-продаже недвижимости засвидетельствовали нотариусы в 2024 году по данным Министерства юстиции. Это на 12% больше, чем в 2023 году, однако все еще 28% меньше, чем до полномасштабного вторжения. 60% всех договоров заключено по земельным участкам. Это в 1,5 раза больше, чем бумаг по квартирам или домам: 273 тысяч против 178 тысяч сделок.

Как изменился рынок недвижимости за год

Купля-продажа земельных участков за год выросла на 18%: до 273 тысяч сделок. Сейчас таких сделок заключается на 11% меньше, чем в 2021 году. Для сравнения, тогда нотариусы удостоверяли 306 тысяч подобных договоров.

Однако вкладываться в жилье украинцы не спешат: за год таких сделок увеличилось лишь на 3%. Сейчас показатель купли-продажи квартир и домов остается в 1,8 раза ниже, чем до полномасштабного вторжения.

Обратите внимание! В то же время украинцы стали чаще брать ипотеки – за год таких сделок стало больше на 14%. Это почти 13 тысяч объектов. Преимущественно, восстановление спроса на квартиру под выплату произошло за счет государственной программы еОселя: 70% или 8,5 тысяч ипотек на жилье в прошлом году оформили именно через "еОселю".