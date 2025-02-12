Договори щодо землі переважають суттєво

Понад 60% із засвідчених договорів стосуються операцій з землею, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Опендатабот". Також українці встигли оформити понад 13 тисяч іпотек, левова частка з яких – за програмою "єОселя".

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452 217 договорів щодо купівлі-продажу нерухомості засвідчили нотаріуси у 2024 році за даними Міністерства юстиції. Це на 12% більше, ніж у 2023 році, проте все ще 28% менше, ніж до повномасштабного вторгнення. 60% усіх договорів укладено щодо земельних ділянок. Це у 1,5 раза більше, ніж паперів щодо квартир чи будинків: 273 тисяч проти 178 тисяч угод.

Як змінився ринок нерухомості за рік

Купівля-продаж земельних ділянок за рік зросла на 18%: до 273 тисяч угод. Наразі таких угод укладається на 11% менше, ніж у 2021 році. До порівняння, тоді нотаріуси засвідчували 306 тисяч подібних договорів.

Однак вкладатися у житло українці не поспішають: за рік таких угод побільшало лише на 3%. Наразі показник купівлі-продажу квартир та будинків залишається в 1,8 рази нижчими, ніж до повномасштабного вторгнення.

Зверніть увагу! Водночас українці стали частіше брати іпотеки – за рік таких угод побільшало на 14%. Це майже 13 тисяч об'єктів. Переважно, відновлення попиту на квартиру під виплату відбулося за рахунок державної програми єОселя: 70% або 8,5 тисяч іпотек на житло торік оформили саме через "єОселю".