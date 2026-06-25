Участие Украины в ЕС не представляет угрозы для польских фермеров: в Польше сделали заявление по поводу зерна

Вступление Украины в Европейский Союз не должно стать угрозой для польских фермеров, заявила польская евродепутат Эльжбета Лукачиевская. В то же время она выступила за продление ограничений на импорт украинского зерна в Польшу.

В Польше не видят угрозы для фермеров в связи с вступлением Украины в ЕС

Евродепутат от польской партии "Гражданская коалиция" Эльжбета Лукачиевская заявила, что будущее вступление Украины в Европейский Союз не создаст прямой угрозы для польского аграрного сектора, сообщает Topagrar.pl. По её словам, процесс евроинтеграции Украины будет длительным и не произойдёт в ближайшее время.

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В интервью Top Agrar политик подчеркнула, что перед Украиной еще стоит много задач, среди которых завершение войны, адаптация законодательства к нормам ЕС и выполнение требований, предъявляемых к будущим членам союза.

"Путь Украины в Евросоюз будет очень долгим", – отметила Лукачиевская.

Она также напомнила, что подобные опасения относительно конкуренции возникали и во время вступления Польши в ЕС. Тогда фермеры и политики в Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах также опасались, что польская продукция может повлиять на их рынки.

Польша хочет сохранить ограничения на украинское зерно

Несмотря на заявления об отсутствии угрозы от вступления Украины в ЕС, польская евродепутат поддержала продление защитных механизмов для собственных аграриев.

По её словам, Польша настаивает на введении жестких мер для защиты своего сельского хозяйства от чрезмерной конкуренции.

Комментируя вопрос импорта украинского зерна, Лукачиевская заявила, что действующие ограничения должны оставаться в силе и в дальнейшем.

"Считаю, что их следует продлить", – сказала она.

Обратите внимание! Таким образом, польская сторона разделяет два вопроса: перспективу членства Украины в Европейском Союзе и текущую политику защиты собственного аграрного рынка. Пока переговорный процесс продолжается, Польша продолжает выступать за ограничение импорта украинского зерна.

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Ранее мы рассказывали, что Украина должна получить автоматический доступ к субсидиям ЕС после вступления, чтобы избежать значительных затрат аграриев на адаптацию к стандартам ЕС. Отсутствие субсидий может привести к усилению конкуренции с европейскими производителями, что создаст угрозу для малого и среднего агробизнеса в Украине.