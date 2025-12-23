Мужчина накануне Рождества отправился в лес за грибами и удивил необычными находками

Сейчас на улице стоит довольно теплая как для зимы погода, которая способствует росту многих видов грибов в лесах. Польский блогер доказал собственным примером, что даже в конце декабря из леса можно выйти с полной корзиной грибов.

Грибы в лесу растут даже зимой

Польский инфлюенсер показал на своей странице в фейсбуке, сколько грибов ему удалось собрать в лесу, сообщает 24 Канал со ссылкой на wprost.pl. Как оказалось, даже сейчас там еще можно найти немало грибов.

Блогер рассказал, что даже в декабре в лесу можно найти рядовку.

Грибы в декабре? Конечно, ведь сезон длится круглый год,

– написал автор профиля "Сокровища леса".

Он показал корзину, заполненную до краев различными видами грибов. В понедельник, 22 декабря, блогер представил результаты своей воскресной экспедиции. На этот раз корзина была менее красочной, но не менее богатой. Она была заполнена одним видом грибов.

Польский блогер рассказал, что поиски рядовки зеленой 21 декабря 2025 года снова дали богатый урожай: "Лес – это прекрасное место, где не нужно мечтать, потому что ты находишь все самое прекрасное".

