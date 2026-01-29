Украина и Еврокомиссия согласовали решение для портов Дуная и Черного моря в условиях войны

Украина вместе с Европейской комиссией обсудила состояние портовой логистики в Дунайском регионе и черноморских портах. Стороны сосредоточились на преодолении инфраструктурных и транспортных вызовов, вызванных полномасштабной войной.

Украина и ЕС согласовали логистику по Дунаю

Украина и Европейская комиссия провели рабочую встречу, во время которой обсудили текущую ситуацию в Дунайском регионе и черноморских портах, сообщили в Кабмине. Также обсуждались возможные пути решения логистических проблем, возникших из-за войны.

В мероприятии приняли участие представители Министерства развития общин и территорий Украины, Европейской комиссии, Администрации морских портов Украины, Измаильского порта, акционерного общества "Украинская железная дорога" и Украинского Дунайского пароходства.

Обратите внимание! Основной целью встречи стало согласование подходов к координации помощи, которую Европейская комиссия может предоставить Украине для поддержки транспортной отрасли. Участники подробно проанализировали состояние портовой инфраструктуры, пропускную способность логистических маршрутов, последствия повреждений и ограничения в энергоснабжении.

Особое внимание уделили определению ключевых "узких мест", в частности потребности в дноуглублении Дуная и модернизации портовых мощностей. Также был рассмотрен вопрос использования пятидесяти миллионов евро финансовой поддержки Европейского Союза, направленной на восстановление критически важной инфраструктуры.

Важно! По итогам встречи стороны договорились усилить координацию с Европейской комиссией для обеспечения непрерывности транспортных перевозок, развивать альтернативные маршруты в случае ограничений в черноморских портах, а также рассмотреть возможности сотрудничества с Румынией. Речь идет, в частности, о планировании движения, применения системы PRIMUS и подготовку меморандума о взаимопонимании.

