Россия проводит худшую посевную пшеницы за последние 8 лет: погода срывает сроки

Российские фермеры существенно отстают от прошлогодних темпов сева яровой пшеницы из-за чрезмерных осадков и сложных погодных условий. Аналитики предупреждают, что задержка полевых работ может негативно сказаться на урожайности и экспортном потенциале страны.

Посевная пшеницы в России существенно отстает от прошлогодних показателей

По состоянию на 26 мая российские аграрии засеяли яровой пшеницей около 7,1 миллиона гектаров, сообщает Bloomberg. Это примерно на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют оценки Министерства сельского хозяйства России, на которые ссылаются местные трейдеры.

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Хотя в конце мая темпы полевых работ несколько ускорились и отставание сократилось по сравнению с первой половиной месяца, посевная кампания все еще проходит медленнее, чем в прошлом году.

Яровая пшеница имеет важное значение для российского зернового сектора, поскольку обеспечивает почти треть общего производства пшеницы в стране. Ее обычно высевают до начала июня, а собирают урожай с августа по октябрь.

Чрезмерные дожди стали главной причиной задержек

По данным российских метеорологов, в ключевых регионах выращивания зерновых, в частности в Поволжье и Сибири, количество осадков превысило сезонную норму на 60 – 118%.

Из-за переувлажнения почв фермеры не могут своевременно выходить в поля и проводить сев. Аналитики отмечают, что если дождливая погода будет продолжаться и в дальнейшем, аграрии могут сократить посевные площади, а урожайность поздно засеянных культур снизится.

Аналитик компании Expana Жанна Алексахина отметила, что затяжная влажная погода также повышает риски распространения болезней посевов в течение сезона.

Эксперты не исключают дальнейшего сокращения площадей

Руководитель консалтинговой компании SovEcon Андрей Сизов назвал нынешнюю кампанию самой медленной с 2018 года. Наибольшие проблемы, по его словам, наблюдаются именно в Поволжье и Сибири.

Дополнительным фактором давления стало укрепление российского рубля, что снизило прибыльность экспорта зерна. Из-за этого часть производителей может отказаться от расширения посевов яровой пшеницы.

Председатель Российского зернового союза Аркадий Злочевский также отметил, что для некоторых хозяйств задержка уже стала критической. В то же время он считает, что возможные потери частично способен компенсировать урожай озимой пшеницы, если погодные условия во время жатвы будут оставаться благоприятными.

Украина нанесла удар по зерновой схеме России: шведский суд арестовал балкер Caffa

Россияне несут потери не только на полях, но и на экспортном направлении. Особенно ощутимое давление испытывают суда, которые перевозят украденное в Украине зерно.

Шведский суд принял решение о аресте балкера Caffa, который подозревают в незаконном вывозе украинской продукции с временно оккупированных территорий. Это первый случай, когда иностранный суд поддержал соответствующий запрос украинской прокуратуры в рамках международной правовой помощи.