Обновленные пошлины на сою и рапс экономят аграриям 345 миллионов гривен

С момента запуска пошлин на сою и рапс отечественные аграрии уже наладили экспорт собственной продукции. Льготные условия освободили фермеров от уплаты пошлины за собственно выращенную продукцию, что значительно увеличивает прибыль аграриев.

Льготные условия по пошлинам на сою и рапс работают

4 сентября 2025 года вступил в силу Закон Украины № 4536-ІХ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины. С начала его действия украинские аграрии уже экспортировали более 1 миллиона тонн соевых бобов и семян рапса.

Читайте также Украинские аграрии продают сою переработчикам из-за конкуренции на мировом рынке

Законом введена экспортная пошлина на эти масличные культуры. В то же время от ее уплаты освобождены сельскохозяйственные товаропроизводители, которые экспортируют собственно выращенную продукцию, а также сельскохозяйственные кооперативы, экспортирующие продукцию, выращенную их членами.

Благодаря этому механизму аграрии уже получили льготы по уплате экспортной пошлины на сумму более 345 миллиона гривен, тогда как в государственный бюджет трейдеры уплатили 742,7 миллиона гривен экспортной пошлины.

Важно! Гостаможслужба обеспечивает реализацию законодательных норм и продолжает поддерживать украинских агропроизводителей, создавая условия для быстрого экспорта. Первый миллион тонн экспортируемых агрокультур - это очередной шаг к укреплению позиций украинской агропродукции на мировых рынках.

Переработка подсолнечника упала до трехлетнего минимума из-за пошлин на сою и рапс