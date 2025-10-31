Обновленные пошлины на сою и рапс экономят аграриям 345 миллионов гривен
- Закон № 4536-ІХ освобождает украинских аграриев от уплаты экспортной пошлины на сою и рапс, что позволило им сэкономить более 345 миллионов гривен.
- С момента вступления в силу закона украинские аграрии экспортировали более 1 миллиона тонн соевых бобов и семян рапса.
С момента запуска пошлин на сою и рапс отечественные аграрии уже наладили экспорт собственной продукции. Льготные условия освободили фермеров от уплаты пошлины за собственно выращенную продукцию, что значительно увеличивает прибыль аграриев.
Льготные условия по пошлинам на сою и рапс работают
4 сентября 2025 года вступил в силу Закон Украины № 4536-ІХ, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины. С начала его действия украинские аграрии уже экспортировали более 1 миллиона тонн соевых бобов и семян рапса.
Законом введена экспортная пошлина на эти масличные культуры. В то же время от ее уплаты освобождены сельскохозяйственные товаропроизводители, которые экспортируют собственно выращенную продукцию, а также сельскохозяйственные кооперативы, экспортирующие продукцию, выращенную их членами.
Благодаря этому механизму аграрии уже получили льготы по уплате экспортной пошлины на сумму более 345 миллиона гривен, тогда как в государственный бюджет трейдеры уплатили 742,7 миллиона гривен экспортной пошлины.
Важно! Гостаможслужба обеспечивает реализацию законодательных норм и продолжает поддерживать украинских агропроизводителей, создавая условия для быстрого экспорта. Первый миллион тонн экспортируемых агрокультур - это очередной шаг к укреплению позиций украинской агропродукции на мировых рынках.
Переработка подсолнечника упала до трехлетнего минимума из-за пошлин на сою и рапс
Переработка подсолнечника в Украине в сентябре 2023 года упала до самого низкого уровня с июля 2022 года, достигнув около 560 тысяч тонн.
Недостаток подсолнечника на рынке компенсируется повышенным предложением сои и рапса из-за экспортных пошлин, что позволяет заводам накопить запасы на 1,5-2 месяца.