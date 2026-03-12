Индия и Турция прекратили импорт: поставщики Украины почти остановили экспорт этого товара

В начале 2026 года экспорт одной из нишевых зерновых культур из Украины резко сократился. Поставки за границу за два месяца фактически остановились из-за паузы в закупках ключевыми импортерами.

Экспорт овса из Украины рекордно упал

В первые два месяца 2026 года экспорт овса из Украины резко сократился, сообщает "АПК-Информ". По данным мониторинга аналитиков рынка, объемы поставок за границу уменьшились примерно на 98%.

В частности, в январе на внешние рынки отгрузили 506 тонн этой зерновой культуры, тогда как в феврале – только 215 тонн. Основной причиной падения экспорта стало приостановление закупок со стороны ключевых стран-импортеров украинского овса.

Важно! Речь идет прежде всего о Турции и Индии. В декабре 2025 года их доля в общем экспорте этой культуры из Украины составляла соответственно 90,3 процента и 4 процента.

Несмотря на резкое сокращение внешних поставок, цены на внутреннем рынке остаются относительно стабильными.

Обратите внимание! В течение 2026 года цены спроса на овес формируются преимущественно в ранее установленном диапазоне – от 8 тысяч 900 до 10 тысяч 500 гривен за тонну на условиях СРТ-порт.

