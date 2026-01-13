Как восстановить утраченные документы на землю: пошаговая инструкция

Для подтверждения права собственности на участок у владельца должны быть государственный акт установленного образца и выписка из кадастра. Однако, иногда документы могут быть утрачены, украдены или испорчены, поэтому их надо восстанавливать.

Как начать восстановление документов?

Правоустанавливающие документы, что были похищены или утеряны подлежат восстановлению, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины". Однако для этого надо понимать алгоритм действий и ни одного действия не пропустить.

Читайте также Какие сроки действия договоров аренды земли введены во время военного положения

Первое что надо сделать – это написать заявление в правоохранительные органы о похищении или утери документов. Также можно подать объявление о потере в местную печатную газету и обязательно сохранить экземпляр.

Такие действия подтверждают отсутствие у владельца документов на недвижимое имущество и необходимость их восстановления. Далее надо:

Получить дубликат утраченного документа в органе, который его выдал.

Необходимо внести данные о земле, на которые было потеряно в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество.

Следует написать заявление в соответствующий орган.

Обратите внимание! Когда был потерян государственный акт, тогда нужно обратиться в территориальное управление Госгеокадастра и получить копию государственного акта или справку, что оригинал не сохранился. Необходимо получить также и выписку из Государственного земельного кадастра. Также может понадобиться обращение в архив местного органа самоуправления для получения копии решения о передаче вам в собственность земли.

Если был потерян договор купли-продажи, дарения или другой, нужно обратиться к нотариусу, который сопровождал земельную транзакцию для получения дубликата. Собранный пакет документов с копией паспорта, идентификационного кода, квитанцией об уплате услуг и пошлины и заявление установленного образца надо подать государственному регистратору для регистрации.

Что делать после проведения государственной регистрации?

После государственной регистрации следует получить выписку о регистрации документов на земельный объект в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Заявление о восстановлении утраченных документов следует подавать в территориальное управление Госгеокадастра или органов местного самоуправления области, где расположена земля, в зависимости от того, какие именно документы необходимо получить. Бывают случаи, когда оформить дубликаты утерянных правоустанавливающих документов не представляется возможным по разным причинам.

Вариантом решения проблемы служит подача в суд искового заявления о признании права собственности на объект недвижимости или об установлении юридического факта. Решение суда при этом становится правоустанавливающим документом.

Помните! Иск о признании права собственности является вещно-правовым, требования которого обращены не к ответчику, а в суд, который должен подтвердить наличие у истца права собственности на соответствующее имущество. По общему правилу судебное решение не порождает права собственности, а лишь подтверждает имеющееся право собственности, приобретенное ранее на законных основаниях, в случаях, когда это право не признается, оспаривается или оспаривается. Решение суда при этом становится правоустанавливающим документом.

Как в Украине продать земельный пай, находящийся в аренде?