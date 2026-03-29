Эту рыбу можно ловить с 1 апреля – правила для рыбаков в Украине меняют

Уже вскоре правила любительского рыболовства в Украине изменят. Запрет на вылов одного из видов пресноводных хищников перестанет действовать 1 апреля.

Какой запрет отменят в Украине?

Речь идет о превентивной мере для обеспечения благоприятных условий нерестовой миграции и естественного воспроизводства популяции. Детали сообщили в Государственной экологической инспекции.

Запрет на вылов щуки действовал с 15 февраля по 31 марта 2026 года. Такой период обусловлен уникальным биологическим циклом хищника, нерестовая активность которого начинается значительно раньше, чем у других рыб – при температуре воды 3 – 5 градусов тепла.

В этот период щука осуществляет активные миграции на мелководные участки, где происходит созревание икры и молок. А поскольку во время нереста рыба является наиболее уязвимой к вылову, это может негативно повлиять на воспроизводство ее популяции.

Интересно! Щука регулирует численность мелкой и ослабленной рыбы, поддерживая экологический баланс в водоемах.

У Госрыбагентстве напоминают, что во время запрета предусмотрено наказание – от административного штрафа до уголовной ответственности. Кроме того, речь идет о возмещении убытков, а компенсация за один экземпляр незаконно выловленной щуки (независимо от ее размера и веса) составляет 3 468 гривен.

Однако даже несмотря на окончание запрета на вылов щуки 1 апреля, действующим остается ряд других ограничений для рыбаков.

Суточная норма вылова составляет 3 килограмма, а также дополнительно одна особь, размер которой превышает минимально разрешенный для вылова (для щуки обыкновенной это 50 сантиметров).

Если вам попалась на крючок рыба, размер которой меньше минимально разрешенного, – осторожно снимите ее и выпустите обратно в водоем,

– предостерегают в рыбоохранном патруле.

