Без очереди, но с ограничениями: как военнослужащим получить землю

Военнослужащие имеют право на внеочередное получение земельного участка от государства, однако во время военного положения ряд услуг предоставляется гражданам с ограничениями.

Может ли военный получить землю во время военного положения?

О том, можно ли получить землю и какой алгоритм для этого нужно выполнить, юрист Алена Чмона рассказала в комментарии РБК-Украина.

Для военных действует ряд льгот в сфере недвижимости. В частности, по законодательству, можно получить бесплатно земельные участки. Причем для военных процедура предусматривалась без очередей.

Однако действие военного положения ограничивает некоторые права. Речь идет обо всех украинцах, включая военных. По переходным правилам Земельного кодекса, которую приняли в начале полномасштабного вторжения:

Государственную или коммунальную землю запрещено передавать в частную собственность. Также нельзя получать разрешения на подготовку документов для оформления земли или разрабатывать такую документацию,

– объясняет адвокат.

Официально считается, что работа Государственного земельного кадастра сейчас приостановлена. То есть предоставление земли или передача ее в собственность – не является возможными.

Как государство объясняет ситуацию?

В то же время на сайте Дії есть информация, что участникам боевых действий и лицам приравненным к ним, предоставляется разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу земли.

Участники боевых действий и лица, приравненные к ним, в том числе участники антитеррористической операции, имеют право на первоочередной отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, – говорится в сообщении.

Чтобы подать заявление на разработку проекта, нужны следующие документы:

ходатайство о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства;

копия документа, удостоверяющего личность (например, паспорта гражданина Украины);

документ, подтверждающий право на льготы при получении земельных участков;

графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка;

документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении (в случае предоставления земельного участка для ведения фермерского хозяйства);

согласование землепользователя (в случае изъятия земельного участка, находящегося в пользовании других лиц).

В соответствии с потребностью, землю предоставляют в таком размере:

для ведения садоводства – не более 0,12 гектара;

для ведения личного крестьянского хозяйства – не более 2,0 гектара;

для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный участок) в селах – не более 0,25 гектара, в поселках – не более 0,15 гектара, в городах – не более 0,10 гектара;

для индивидуального дачного строительства – не более 0,10 гектара.

Что еще известно о предоставлении земли в Украине?

УБД имеют возможность получить землю. Однако эксперт объясняет, что фактически это не работает во время войны. Однако исключения все же есть.

В то же время чтобы проверить, принадлежит ли кому-то земля, которую планируете получить, можно воспользоваться электронной картой – Публичной кадастровой картой Украины.