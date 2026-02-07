Как получить земельный участок?

О том, куда нужно обратиться, чтобы получить земельный участок, говорится в Земельном кодексе Украины.

Так, получить участок земли можно в любом регионе страны, независимо от места жительства. Чтобы приватизировать участок, чем засвидетельствовать собственность, прежде всего надо найти свободную землю. А дальше обратиться в соответствующий орган местной власти.

Важно! Обращаться нужно в те органы самоуправления, где находится участок – в пределах города, села, района.

Например, если земельный участок за пределами населенного пункта, нужно идти в территориальное отделение Госгеокадастра – обычно, это земли для ведения садоводства или личного сельского хозяйства. Поэтому, сама земля будет бесплатной, но чтобы оформить документы – нужно будет заплатить.

Обратите внимание! Перед тем, как подать документы и начать приватизацию, убедитесь, что земля никому не принадлежит.

Чтобы проверить, свободна ли земля, можно воспользоваться данными сайта "Публичная кадастровая карта Украины" или же отправить соответствующий запрос в органы власти.

Как идет процесс оформления земли?

После того, как убедились, что участок свободен, можно подавать заявление на приватизацию в органы местного управления, где указывается такая информация и прилагаются соответствующие файлы:

примерный размер земельного участка;

целевое назначение участка;

карта или графический рисунок с конкретным расположением участка.

Заявление будут рассматривать в течение места. Следующий этап – разработка проекта по отводу земли, на что в среднем уходит полгода. После этого нужно зарегистрировать соответствующий земельный участок, с чем обратиться в геокадастр. Если все документы оформлены и составлены правильно, в течение двух недель появится выписка из Государственного земельного кадастра, где будет указываться кадастровый номер вашего участка.

С последним выпиской нужно обратиться к распорядителю земли – местного совета или администрации, которые утвердят проект и зарегистрируют в Министерстве юстиции право собственности.

Финальный шаг – получить Свидетельство о праве собственности на земельный участок. Заявление в течение 14 дней будет рассматривать Укргосреестр.

Что меняет военное положение?

В разговоре с УНИАН управляющий партнер юридической фирмы "Результат" Любовь Полишкевич объясняет, что во время военного положения приватизация земли ограничена. Особенно, если говорим о возможности граждан получить бесплатную землю.

Так, сейчас можно приватизировать только те участки, которые уже находятся в пользовании граждан, но еще не оформлены официально.

И даже, если человек сейчас обратится с намерением бесплатно получить земельный участок в собственность, то он не получит какое-то преимущество в его получении после завершения военного положения, – добавляет Любовь Полишкевич.

То есть для тех, кто только выбирает землю и хочет начать приватизацию, сейчас услуга невозможна. Подача заявления будет бесполезной, ведь местные органы ее не будут рассматривать.

Какие риски существуют для приватизированной земли?

Из-за военного положения и непредсказуемости ситуации государству может понадобиться дополнительный участок для военных нужд. В таком случае приватизированную землю могут забрать, но не навсегда, только "на пользование".

В то же время для людей, которые давно пользуются землей, но не приватизировали ее есть риски потерять эту возможность вместе с участком.

С одной стороны для граждан все очевидно – они убеждены, что длительное пользование участком уже делает их владельцами. Однако государство может забрать землю из-за несоблюдения определенных условий и правил со стороны пользователей.