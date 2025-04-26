Сохранится ли преимущественное право за арендатором, который не сообщил об окончании договора

Законодательно предусмотрено преимущественное право на заключение договора с арендатором, который пользуется землей на данный момент. Однако многих собственников земли интересует, исчезает ли это право, если арендатор не уведомил собственника в предусмотренный законом срок о завершении срока аренды.

Почему арендатор должен предупреждать владельца за 30 дней

Преимущественное право означает, что действующий арендатор имеет преимущество перед другими потенциальными арендаторами при заключении нового договора аренды после завершения предыдущего при условии надлежащего выполнения обязанностей, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Земельный фонд Украины".

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В соответствии со статьей 33 Закона Украины "Об аренде земли" арендатор, который намерен воспользоваться преимущественным правом на заключение договора аренды земли на новый срок, обязан уведомить об этом арендодателя до окончания срока действия договора аренды земли в срок, установленный этим договором, но не позднее чем за один месяц до окончания срока действия договора аренды земли.

К письму-уведомлению о заключении договора аренды земли на новый срок арендатор прилагает проект договора.

Что будет, если арендатор пропустил указанный срок

В таком случае преимущественное право считается утраченным, поскольку своевременное уведомление арендодателя является одним из обязательных условий для возможности реализовать свое преимущественное право.