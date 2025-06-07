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7 июня, 22:00
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Какие виды земель нельзя приватизировать в Украине

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Нельзя приватизировать земли общего пользования, земли под транспортной инфраструктурой, земли природно-заповедного фонда, лесохозяйственные земли, земли водного фонда, земли, используемые для государственных и местных органов власти, и другие специализированные земли.
  • Исключения делаются для владельцев недвижимости на этих землях и граждан, которые получили их до 2002 года.

Украинцы могут приватизировать земельные участки, соответствующие определенным критериям, определенным законодательством. Однако есть и такие виды земель, приватизация которой законодательно запрещена.

Какие земли нельзя оформить

Юристы юридической компании Arzinger Марина Шарапа и Елена Юрец рассказали в комментарии 24 Каналу, что сейчас существует довольно много ограничений по приватизации земли.

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Законодательные положения предусматривают, что к землям коммунальной и государственной собственности, которые не могут передаваться в частную собственность, относятся:

  • земли общего пользования населенных пунктов (улицы, набережные, пляжи, парки, скверы, бульвары, кладбища и т.д.);
  • земли под железными дорогами, дорогами, воздушного и трубопроводного транспорта;
  • земли под объектами природно-заповедного фонда, например, дендрологические парки и зоологические парки, созданные до принятия Закона Украины "О природно-заповедном фонде", историко-культурного и оздоровительного назначения, имеющие особую экологическую, оздоровительную, научную, эстетическую и историко-культурную ценность;
  • земли лесохозяйственного назначения, кроме передачи в собственность гражданам и юридическим лицам замкнутых земельных участков общей площадью до 5 гектаров в составе угодий крестьянских, фермерских и других хозяйств;
  • земли водного фонда, кроме передачи в собственность гражданам и юридическим лицам замкнутых природных водоемов общей площадью до 3 гектаров;
  • земельные участки, которые используются для обеспечения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления;
  • искусственно созданные земельные участки;
  • земли атомной энергетики и космической системы;
  • земли обороны;
  • земельные участки зон отчуждения и безусловного отселения, загрязненные вследствие Чернобыльской катастрофы;
  • земельные участки, закреплены за государственными учреждениями профессионального образования, профессионального предвысшего образования, высшего образования, в том числе отраслевых академий наук.

 

Марина Шарапа

Партнер, соруководитель практики транспорта и инфраструктуры юридической компании Arzinger

Наряду с этим обращаем внимание, что во время действия военного положения запрещается бесплатная передача земли государственной и коммунальной собственности в частную собственность.

Впрочем, как исключение есть и такие случаи бесплатной передачи земельных участков в частную собственность:

  • владельцам расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (зданий, сооружений);
  • гражданам Украины, которым такие земельные участки были переданы в пользование до 1 января 2002 года.