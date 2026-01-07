Можно ли продать дом, если земля под ним не приватизирована

Бывает так, что владельцам недвижимости приходится продавать свой дом, который стоит на неоформленной земле. Законодательство позволяет это делать, но при этом необходимо знать важные особенности процедуры.

Как продать дом на неоформленной земле?

Юрист Лариса Величко рассказала в комментарии 24 Канала, что в соответствии с положениями действующего законодательства Украины, в частности статьи 377 Гражданского кодекса Украины и статьи 120 Земельного кодекса Украины, при продаже дома без приватизированного земельного участка предусмотрен принцип целостности недвижимости и земли, на которой она расположена.

Лариса Величко Советник, адвокат АО "GRACERS" Это означает, что при переходе права собственности на дом автоматически переходит и право пользования земельным участком, хотя собственность на землю при этом не меняется.

По ее словам, юридические аспекты продажи дома без приватизации земли следующие:

Целостность объекта недвижимости. Часть 1 статьи 377 Гражданского кодекса Украины устанавливает, что при приобретении права собственности на недвижимость покупатель получает право пользования земельным участком на тех же условиях, что и предыдущий владелец. Это право возникает автоматически.

Переход права пользования. Часть 2 статьи 377 ГКУ и часть 1 статьи 120 Земельного кодекса определяют, что право пользования земельным участком или право собственности на него (если оно было у предыдущего владельца) прекращается у предыдущего владельца и переходит к новому владельцу дома.

Кадастровый номер. Для заключения договора купли-продажи обязательным является наличие кадастрового номера земельного участка, что прямо указано в статье 377 ГКУ.

Возможны ли исключения при продаже?

Часть 4 статьи 120 ЗКУ предусматривает, что стороны договора могут предусмотреть другие условия о передаче права собственности на землю. Это означает, что возможна продажа дома без перехода права собственности на землю, но при условии, что это четко прописано в договоре.

Лариса Величко отмечает, что принцип целостности объекта недвижимости и земельного участка является базовым в законодательстве Украины. Это означает, что при продаже дома право пользования землей или право собственности на нее переходит к новому владельцу автоматически, если иное не предусмотрено договором.

Важно! Юрист отмечает, что для обеспечения юридической чистоты сделки необходимо иметь кадастровый номер земельного участка, что является обязательным условием договора купли-продажи. Чтобы избежать юридических осложнений, желательно предварительно проконсультироваться с квалифицированным юристом или нотариусом, а также рассмотреть возможность приватизации земли до продажи, что сделает объект более привлекательным для покупателей.

