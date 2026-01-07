Як продати будинок на неоформленій землі?

Юристка Лариса Величко розповіла у коментарі 24 Каналу, що відповідно до положень чинного законодавства України, зокрема статті 377 Цивільного кодексу України та статті 120 Земельного кодексу України, при продажу будинку без приватизованої земельної ділянки передбачений принцип цілісності нерухомості та землі, на якій вона розташована.

Лариса Величко Радник, адвокат АО "GRACERS" Це означає, що під час переходу права власності на будинок автоматично переходить і право користування земельною ділянкою, хоча власність на землю при цьому не змінюється.

За її словами, юридичні аспекти продажу будинку без приватизації землі наступні:

Цілісність об'єкта нерухомості. Частина 1 статті 377 Цивільного кодексу України встановлює, що при набутті права власності на нерухомість покупець отримує право користування земельною ділянкою на тих самих умовах, що й попередній власник. Це право виникає автоматично.

Перехід права користування. Частина 2 статті 377 ЦКУ та частина 1 статті 120 Земельного кодексу визначають, що право користування земельною ділянкою або право власності на неї (якщо воно було у попереднього власника) припиняється у попереднього власника і переходить до нового власника будинку.

Кадастровий номер. Для укладення договору купівлі-продажу обов'язковим є наявність кадастрового номера земельної ділянки, що прямо зазначено в статті 377 ЦКУ.

Чи можливі винятки під час продажу?

Частина 4 статті 120 ЗКУ передбачає, що сторони договору можуть передбачити інші умови щодо передачі права власності на землю. Це означає, що можливий продаж будинку без переходу права власності на землю, але за умови, що це чітко прописано в договорі.

Лариса Величко зазначає, що принцип цілісності об'єкта нерухомості та земельної ділянки є базовим у законодавстві України. Це означає, що при продажу будинку право користування землею або право власності на неї переходить до нового власника автоматично, якщо інше не передбачено договором.

Важливо! Юристка зазначає, що для забезпечення юридичної чистоти угоди необхідно мати кадастровий номер земельної ділянки, що є обов'язковою умовою договору купівлі-продажу. Щоб уникнути юридичних ускладнень, бажано попередньо проконсультуватися з кваліфікованим юристом або нотаріусом, а також розглянути можливість приватизації землі до продажу, що зробить об'єкт більш привабливим для покупців.

