Как продать дом на неоформленной земле?

Юрист Лариса Величко рассказала в комментарии 24 Канала, что в соответствии с положениями действующего законодательства Украины, в частности статьи 377 Гражданского кодекса Украины и статьи 120 Земельного кодекса Украины, при продаже дома без приватизированного земельного участка предусмотрен принцип целостности недвижимости и земли, на которой она расположена.

Лариса Величко Советник, адвокат АО "GRACERS" Это означает, что при переходе права собственности на дом автоматически переходит и право пользования земельным участком, хотя собственность на землю при этом не меняется.

По ее словам, юридические аспекты продажи дома без приватизации земли следующие:

Целостность объекта недвижимости. Часть 1 статьи 377 Гражданского кодекса Украины устанавливает, что при приобретении права собственности на недвижимость покупатель получает право пользования земельным участком на тех же условиях, что и предыдущий владелец. Это право возникает автоматически.

Часть 1 статьи 377 Гражданского кодекса Украины устанавливает, что при приобретении права собственности на недвижимость покупатель получает право пользования земельным участком на тех же условиях, что и предыдущий владелец. Это право возникает автоматически. Переход права пользования. Часть 2 статьи 377 ГКУ и часть 1 статьи 120 Земельного кодекса определяют, что право пользования земельным участком или право собственности на него (если оно было у предыдущего владельца) прекращается у предыдущего владельца и переходит к новому владельцу дома.

Часть 2 статьи 377 ГКУ и часть 1 статьи 120 Земельного кодекса определяют, что право пользования земельным участком или право собственности на него (если оно было у предыдущего владельца) прекращается у предыдущего владельца и переходит к новому владельцу дома. Кадастровый номер. Для заключения договора купли-продажи обязательным является наличие кадастрового номера земельного участка, что прямо указано в статье 377 ГКУ.

Возможны ли исключения при продаже?

Часть 4 статьи 120 ЗКУ предусматривает, что стороны договора могут предусмотреть другие условия о передаче права собственности на землю. Это означает, что возможна продажа дома без перехода права собственности на землю, но при условии, что это четко прописано в договоре.

Лариса Величко отмечает, что принцип целостности объекта недвижимости и земельного участка является базовым в законодательстве Украины. Это означает, что при продаже дома право пользования землей или право собственности на нее переходит к новому владельцу автоматически, если иное не предусмотрено договором.

Важно! Юрист отмечает, что для обеспечения юридической чистоты сделки необходимо иметь кадастровый номер земельного участка, что является обязательным условием договора купли-продажи. Чтобы избежать юридических осложнений, желательно предварительно проконсультироваться с квалифицированным юристом или нотариусом, а также рассмотреть возможность приватизации земли до продажи, что сделает объект более привлекательным для покупателей.

