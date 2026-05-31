Цены на землю в Украине растут: сколько будет стоить гектар на конец 2026 года

Несмотря на полномасштабную войну, сельскохозяйственные земли в Украине стабильно дорожают. Для 2026 года прогнозируют дальнейший рост цен на рынке, однако есть несколько условий.

Как росли цены на землю в Украине?

Прирост цены на землю будет зависеть от ситуации с безопасностью и активности агрохолдингов, которые покупают участки дороже. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт Института аграрной экономики Игорь Юрченко.

По словам эксперта, динамика рынка с момента начала его работы в Украине в июле 2021 года является восходящей и устойчивой, о чем свидетельствует рост средней цены за гектар почти в 1,57 раза. Он приводит следующие показатели: цена за гектар увеличилась с 31 959 гривен во втором полугодии 2021 года до 50 054 гривен по итогам 2025 года.

Игорь Юрченко, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник отдела земельных ресурсов и природопользования Института аграрной экономики Темпы роста в 2024 – 2025 годах стабилизировались на уровне +16%, что является значительным показателем даже без поправки на инфляцию. Данные за первые четыре месяца 2026 дают среднюю цену в 56 581 гривну за гектар, что на 12,9% превышает показатель соответствующего периода 2025 года.

Эксперт говорит, что замедление темпа роста по сравнению с предыдущими годами является естественным, поскольку база сравнения стала выше, поэтому удержать устойчивый процент прироста математически сложнее.

Какие прогнозы цен на землю на конец 2026 года?

По прогнозу ученого Института аграрной экономики Игоря Юрченко, на конец 2026 года цена сельскохозяйственных земель может составлять 54 – 62 тысячи гривен за гектар, то есть вырасти на 8 – 18% относительно средней цены 2025 года.

Нижняя граница диапазона – 54 тысячи гривен – может реализоваться в сценарии ухудшения ситуации безопасности, резкого сокращения количества сделок или остановки активности крупных компаний;

Верхняя граница – 62 тысячи гривен – возможна в случае сохранения текущего темпа и дальнейшего роста доли агрохолдингов в рынке, которые системно покупают землю дороже, чем физлица.

Как отмечает эксперт, появление юридических лиц как покупателей обусловило структурный сдвиг на рынке, поскольку они предлагают ценовую премию в 38 – 40%. Это подтягивает среднюю цену вверх и формирует новый ориентир для всего рынка.

Базовым и умеренно оптимистичным сценарием для цен на 2026 год Игорь Юченко называет рост на 10 – 14%, при условии сохранения текущей активности юрлиц и отсутствия резкого ухудшения ситуации с безопасностью.

Обратите внимание! Цены на землю значительно отличаются в зависимости от региона. По данным эксперта, высокие цены в 2025 году зафиксированы в Ивано-Франковской и Полтавской областях, самые низкие – в Херсонской и Запорожской областях с разрывом в 1,8 раза. В этом году возможно его сокращение за счет опережающего роста в центральных областях.

Грозит ли рынку земли в Украине монополизация?

Несмотря на наличие механизмов защиты мелких землевладельцев, риск монополизации рынка земли крупными игроками существует. Агрохолдинги системно покупают паи дороже по сравнению с физическими лицами, которые ориентируются на рыночную конъюнктуру:

в 2024 году юрлица за гектар платили в среднем 55 946 гривен, а физлица – 40 111 гривен (премия +39,5%);

в 2025 году юрлица – 61 637 гривен за гектар, физлица – 44 609 гривен за гектар (премия +38,2%).

Эксперт Игорь Юрченко оценил риск монополизации рынка земли как умеренный, но такой, что требует постоянного мониторинга. Главная угроза заключается в том, что формальное ограничение в 10 тысяч гектаров на одно юридическое лицо могут обходить через создание сети аффилированных компаний.

По мнению эксперта, для отслеживания реальной концентрации земель требуется обязательное раскрытие конечных бенефициаров-покупателей и перекрестный анализ связанных лиц.