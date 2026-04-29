Минус 10% в год: украинский молочный рынок переживает существенный спад

В марте 2026 года производство молока в Украине существенно сократилось в годовом исчислении. В то же время аграрные предприятия демонстрируют рост, в то время как хозяйства населения резко снижают объемы.

Общее производство сокращается, но бизнес держит позиции

Украинские хозяйства всех категорий в марте 2026 года произвели 496, 2 тысячи тонн молока-сырья, что на 59, 7 тысяч тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Ассоциация производителей молока. В процентном измерении падение составило 10, 7 процента.

По итогам первого квартала 2026 года объем производства достиг 1, 31 миллион тонн, что на 144, 3 тысячи тонн меньше, чем в прошлом году, и на 236, 8 тысяч тонн меньше, в четвертом квартале 2025 года.

Структура производства продолжает меняться: доля аграрных предприятий составляет 58 процентов, в то время как хозяйства населения обеспечивают 42 процента общего объема.

Любопытно! Предприятия в марте произвели 285, 8 тысяч тонн молока, что на 4, 9 процента больше, чем годом ранее. За первые три месяца года они нарастили производство до 805, 3 тысячи тонн, продемонстрировав стабильный рост как в годовом, так и квартальном измерении.

Хозяйства населения сокращают надои

В противоположность бизнесу, хозяйства населения существенно снизили производство. В марте их надои составили 210, 4 тысячи тонн, что на 25, 8 процента меньше, чем в марте 2025г.

В январе– марте 2026 года, по данным Госстата, этот сегмент произвел 510 тысяч тонн молока, что на 165, 8 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году, и на 240, 9 тысяч тонн меньше, чем в прошлом квартале.

В то же время в ряде регионов аграрные предприятия наращивают производство. Наибольший рост зафиксирован в Ровенской области – на 30 процентов. Также положительную динамику показали Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Житомирская, Черниговская, Винницкая, Николаевская, Волынская, Черкасская, Хмельницкая и Киевская области.

Украина больше покупает, чем продает: что происходит на рынке молочки?

В марте 2026 года общий объем внешней торговли молочными продуктами Украины составил 57, 63 миллиона долларов США, с импортом в 32, 5 миллионов долларов США и экспортом в 25, 1 миллион долларов США.

Отрицательное сальдо торговли молочными продуктами углубилось до минус 7, 4 миллиона долларов, с заметными изменениями в структуре экспорта, где доля сыров выросла до 24%, а молочной сыворотки в импорте увеличилось до 5, 6%.

Эксперты отмечают, что такая динамика свидетельствует о структурных изменениях на рынке и усилении зависимости от импортной продукции.