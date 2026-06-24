В Украине запускают масштабный проект по выращиванию миндаля: где появятся новые сады

В Украине стартовала новая отраслевая программа развития промышленного миндалеводства, которая призвана заложить основу для появления масштабных садов этой культуры. Аграрии в 16 областях уже могут воспользоваться государственной поддержкой для закладки миндальных насаждений.

В Украине будут развивать промышленное выращивание миндаля

Украинская ореховая ассоциация совместно с партнерами запустила программу "Миндальная рапсодия Украины", цель которой – развитие промышленного выращивания миндаля в Украине, сообщает AgroTimes. Проект стал возможен после внесения изменений в государственную программу поддержки садоводства: теперь возможность создавать промышленные миндальные сады за счет грантовой поддержки распространяется на 16 областей страны.

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Перед запуском программы специалисты в течение восьми лет исследовали современные сорта миндаля различной селекции. Результаты работы получили подтверждение от Института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины.

Лучшие результаты в украинских условиях показали современные самоплодные сорта испанской селекции. Они отличаются устойчивостью к зимним морозам и весенним заморозкам и уже внесены в Государственный реестр сортов растений.

Началом масштабных исследований стал ввоз в Украину в 2017 году саженцев испанского сорта Солето. На базе предприятия НПО "Филберт" в Одесской области создали опытный участок, где специалисты начали изучать перспективы выращивания этой культуры.

Украинские садоводы уже готовят производственную базу

В настоящее время участники программы располагают разработанной технологией выращивания промышленных миндальных садов и собственным питомником "Миндальные сады". Саженцы выращивают в Украине по лицензионному соглашению с испанским научным учреждением CSIC, которое является владельцем соответствующих сортов.

Исследования культуры продолжаются на участке НПО "Филберт", где уже зафиксировано стабильное плодоношение миндаля. Это позволяет специалистам совершенствовать технологию выращивания и адаптировать ее к украинским условиям.

Кроме того, на предприятии планируют создать перерабатывающий завод, где в будущем смогут перерабатывать миндаль, выращенный украинскими производителями.

Важно! Таким образом, Украина постепенно формирует собственную индустрию промышленного миндаля. Сочетание государственной поддержки, адаптированных сортов и производственной базы может открыть аграриям новое перспективное направление в садоводстве.

В Украине появился самый северный миндальный сад

Недавно мы писали, что в Украине недалеко от Киева создали самый северный миндальный сад на базе Института садоводства Национальной академии аграрных наук Украины. Проект использует современные самоплодные сорта испанской селекции, а также получил поддержку в рамках государственных программ по развитию садоводства.