Украинским рыбакам разрешили промышленный вылов в Антарктике

Украинские рыболовные предприятия могут подавать заявки на вылов рыбы в антарктической зоне. Вылавливать разрешено криль и рыбу.

Украинским рыбакам разрешили вылов в Антарктике

Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (ККАМЛР) сообщила о возможности подачи заявок на осуществление промысла в 2025 – 2026 годах в зоне ее ответственности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

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В агентстве отметили, что основными промышленными видами вылова в зоне ответственности ККАМЛР является антарктический криль и рыбы рода клыкачей.

Заявки на участие (в новом, поисковом, исследовательском промысле и промысле антарктического криля) принимаются Госрыбагентством в бумажном и электронном виде до 26 мая 2025 года,

– отмечают в ведомстве.

От имени Украины как государства-члена ККАМЛР заявки субъектов хозяйствования подает Госрыбагентство.

Что такое ККАМЛР

Это межправительственная организация, которая отвечает за выполнение положений Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Антарктики, осуществляет контроль за промышленной и научно-исследовательской деятельностью в пределах районов, на которые распространяется действие Конвенции. Украина является членом ККАМЛР с 1994 года. В зоне ответственности ККАМЛР не предусмотрено установление национальных квот вылова и вылов водных биоресурсов осуществляется по олимпийскому принципу, то есть до исчерпания общего лимита разрешенного к вылову ресурса в конкретном подрайоне промысла.