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6 мая, 18:04
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Украинским рыбакам разрешили промышленный вылов в Антарктике

Василий Розтрепа
Основні тези
  • Украинским рыболовным предприятиям разрешено подавать заявки на вылов криля и рыбы в антарктической зоне на 2025 – 2026 годы.
  • В 2024 году украинские суда выловили 19 980 тонн антарктических биоресурсов, что на 54% больше, чем в 2023 году.

Украинские рыболовные предприятия могут подавать заявки на вылов рыбы в антарктической зоне. Вылавливать разрешено криль и рыбу.

Украинским рыбакам разрешили вылов в Антарктике

Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (ККАМЛР) сообщила о возможности подачи заявок на осуществление промысла в 2025 – 2026 годах в зоне ее ответственности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

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В агентстве отметили, что основными промышленными видами вылова в зоне ответственности ККАМЛР является антарктический криль и рыбы рода клыкачей.

Заявки на участие (в новом, поисковом, исследовательском промысле и промысле антарктического криля) принимаются Госрыбагентством в бумажном и электронном виде до 26 мая 2025 года, 
– отмечают в ведомстве.

От имени Украины как государства-члена ККАМЛР заявки субъектов хозяйствования подает Госрыбагентство.

Что такое ККАМЛР

Это межправительственная организация, которая отвечает за выполнение положений Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Антарктики, осуществляет контроль за промышленной и научно-исследовательской деятельностью в пределах районов, на которые распространяется действие Конвенции. Украина является членом ККАМЛР с 1994 года. В зоне ответственности ККАМЛР не предусмотрено установление национальных квот вылова и вылов водных биоресурсов осуществляется по олимпийскому принципу, то есть до исчерпания общего лимита разрешенного к вылову ресурса в конкретном подрайоне промысла.
  • В 2024 году украинские рыболовные суда выловили 19 980 тонн антарктических биоресурсов, что на 54% больше, чем в 2023 году.
  • Пять украинских судов выловили 19 075 тонн антарктического криля и 905 тонн антарктических иклачей, заплатив более 7,2 миллиона гривен в местные бюджеты.