Украинским рыбакам разрешили промышленный вылов в Антарктике
- Украинским рыболовным предприятиям разрешено подавать заявки на вылов криля и рыбы в антарктической зоне на 2025 – 2026 годы.
- В 2024 году украинские суда выловили 19 980 тонн антарктических биоресурсов, что на 54% больше, чем в 2023 году.
Украинские рыболовные предприятия могут подавать заявки на вылов рыбы в антарктической зоне. Вылавливать разрешено криль и рыбу.
Украинским рыбакам разрешили вылов в Антарктике
Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (ККАМЛР) сообщила о возможности подачи заявок на осуществление промысла в 2025 – 2026 годах в зоне ее ответственности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.
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В агентстве отметили, что основными промышленными видами вылова в зоне ответственности ККАМЛР является антарктический криль и рыбы рода клыкачей.
Заявки на участие (в новом, поисковом, исследовательском промысле и промысле антарктического криля) принимаются Госрыбагентством в бумажном и электронном виде до 26 мая 2025 года,
– отмечают в ведомстве.
От имени Украины как государства-члена ККАМЛР заявки субъектов хозяйствования подает Госрыбагентство.
Что такое ККАМЛР
- В 2024 году украинские рыболовные суда выловили 19 980 тонн антарктических биоресурсов, что на 54% больше, чем в 2023 году.
- Пять украинских судов выловили 19 075 тонн антарктического криля и 905 тонн антарктических иклачей, заплатив более 7,2 миллиона гривен в местные бюджеты.