Українським рибалкам дозволили вилов у Антарктиці

Комісія зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР) повідомила про можливість подачі заявок на здійснення промислу у 2025 – 2026 роках у зоні її відповідальності, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

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У агентстві зазначили, що основними промисловими видами вилову в зоні відповідальності ККАМЛР є антарктичний криль та риби роду іклачів.

Заявки на участь (у новому, пошуковому, дослідному промислі та промислі антарктичного криля) приймаються Держрибагентством у паперовому та електронному вигляді до 26 травня 2025 року,

– зазначають у відомстві.

Від імені України як держави-члена ККАМЛР заявки суб'єктів господарювання подає Держрибагентство.

Що таке ККАМЛР

Це міжурядова організація, яка відповідає за виконання положень Конвенції про збереження морських живих ресурсів Антарктики, здійснює контроль за промисловою та науково-дослідною діяльністю у межах районів, на які поширюється дія Конвенції. Україна є членом ККАМЛР з 1994 року. У зоні відповідальності ККАМЛР не передбачено встановлення національних квот вилову і вилов водних біоресурсів здійснюється за олімпійським принципом, тобто до вичерпання загального ліміту дозволеного до вилову ресурсу у конкретному підрайоні промислу.