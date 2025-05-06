Українським рибалкам дозволили вилов у Антарктиці
Комісія зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР) повідомила про можливість подачі заявок на здійснення промислу у 2025 – 2026 роках у зоні її відповідальності, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
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У агентстві зазначили, що основними промисловими видами вилову в зоні відповідальності ККАМЛР є антарктичний криль та риби роду іклачів.
Заявки на участь (у новому, пошуковому, дослідному промислі та промислі антарктичного криля) приймаються Держрибагентством у паперовому та електронному вигляді до 26 травня 2025 року,
– зазначають у відомстві.
Від імені України як держави-члена ККАМЛР заявки суб'єктів господарювання подає Держрибагентство.
Що таке ККАМЛР
- У 2024 році українські риболовні судна виловили 19 980 тонн антарктичних біоресурсів, що на 54% більше, ніж у 2023 році.
- П'ять українських суден виловили 19 075 тонн антарктичного криля та 905 тонн антарктичних іклачів, сплативши понад 7,2 мільйона гривень до місцевих бюджетів.