В Украине растут цены на прошлогодний картофель: почему это происходит и какова стоимость

В Украине начал дорожать картофель прошлогоднего урожая. Специалисты говорят, что тенденция по подорожанию является довольно ожидаемой.

Почему дорожает старый картофель

В Украине фиксируется очередной рост цен на картофель урожая прошлого года, сообщает 24 Канал со ссылкой на EastFruit. По информации участников рынка, основной причиной подорожания в этом сегменте стало общее сокращение предложения данной продукции на внутреннем рынке.

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По состоянию на сегодня, цена на прошлогодний картофель в Украине колеблется в пределах 18 – 28 гривен за килограмм (43 – 68 центов за килограмм), что в среднем на 13% выше, чем в конце прошлой рабочей недели. Очередное подорожание эксперты объясняют фактическим завершением сезона реализации этой продукции на украинском рынке.

Обратите внимание! В то же время, несмотря на рост стоимости, спрос на прошлогодний картофель остается достаточно высоким. Для сравнения: на сегодня прошлогодний картофель в Украине продается уже на 24% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Журналисты 24 Канала исследовали цены на старый картофель в крупнейших супермаркетах Украины: