Чому дорожчає стара картопля

В Україні фіксується чергове зростання цін на картоплю врожаю минулого року, повідомляє 24 Канал із посиланням на EastFruit. За інформацією учасників ринку, основною причиною подорожчання в цьому сегменті стало загальне скорочення пропозиції даної продукції на внутрішньому ринку.

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Станом на сьогодні, ціна на торішню картоплю в Україні коливається в межах 18 – 28 гривень за кілограм (43 – 68 центів за кілограм), що в середньому на 13% вище, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Чергове подорожчання експерти пояснюють фактичним завершенням сезону реалізації цієї продукції на українському ринку.

Зверніть увагу! Водночас, попри зростання вартості, попит на торішню картоплю залишається досить високим. Для порівняння: на сьогодні торішня картопля в Україні продається вже на 24% дорожче, ніж у аналогічний період минулого року.

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни на стару картоплю у найбільших супермаркетах України: