В декабре украинская пшеница экспортировалась в основном в Африку и на Ближний Восток

Украинский экспорт пшеницы в течение декабря был довольно стабильным и сосредотачивался в основном на Африке и Ближнем Востоке. Европейский и азиатский рынки же наоборот занимали в экспорте незначительные места.

Какие основные направления экспорта пшеницы?

Экспорт пшеницы из Украины в декабре составил 335,5 тысячи тонн и был резко сосредоточен в направлении Северной Африки и Ближнего Востока, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитиков Spike Brokers. На эти регионы вместе приходится около 86% всего экспорта.

Азиатские направления сформировали лишь 3,5% экспорта. Доля Европы минимальная – 1,7%. В целом структура декабрьского экспорта пшеницы демонстрирует высокую региональную концентрацию и зависимость от спроса стран Северной Африки и МЕНА,

– говорят специалисты.

Цены на пшеницу в направлении портов и экспорта продолжали снижаться на прошлой неделе. Слабый внешний спрос и низкая эффективность портовой инфраструктуры уменьшают трейдерскую активность в этом направлении, объясняют они.

По словам аналитиков, спотовый индекс цены продовольственной пшеницы (11,5% белка) с поставкой СРТ-порт снизился на 3 доллара – до 212 долларов, а фуражная пшеница потеряла 3 доллара, опустившись до уровня 206 долларов.

По украинскому зерновому коридору ушло на экспорт почти 100 миллионов тонн зерна