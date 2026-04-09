Украина предлагает Сирии пшеницу в обмен на фосфаты: детали сделки
- Украина предложила Сирии обмен пшеницы на фосфаты, что может усилить позиции Киева на аграрном рынке и ограничить влияние России.
- Кроме аграрного сотрудничества, Украина обсуждает с Сирией развитие технического партнерства, включая модернизацию техники и противодействие беспилотным угрозам.
Украина предложила Сирии новый формат сотрудничества – обмен пшеницы на фосфаты на выгодных условиях. Инициатива может усилить позиции Киева на аграрном рынке и ограничить влияние России в регионе.
Пшеница в обмен на фосфаты: что предлагает Украина?
Во время визита президента Владимир Зеленский в Дамаск украинская сторона предложила новую модель экономического сотрудничества, сообщает Asharq Al-Awsat. Речь идет о поставках пшеницы в обмен на сирийские фосфаты по сниженным ценам.
По данным издания, такая сделка может стать взаимовыгодной: Украина получает сырье для аграрного сектора, а Сирия – доступ к зерну. В то же время сейчас около 70% добычи фосфатов в стране контролируют российские структуры, которые экспортируют их в Европу.
Отдельной задачей украинской делегации является противодействие нелегальному сбыту украинского зерна. Речь идет о продукции, которую Россия пытается реализовывать на внешних рынках по заниженным ценам, в частности в Египет – одном из крупнейших импортеров зерновых.
Новое партнерство и геополитический сигнал
Кроме аграрного сотрудничества, стороны обсуждают развитие технического партнерства. Украина во время визита Владимира Зеленского предложила Сирии решения для модернизации техники и противодействия беспилотным угрозам, в частности иранского происхождения.
Эксперты отмечают, что Киев не рассматривается как полноценная альтернатива Москве, однако может стать важным технологическим партнером. В частности, речь идет о помощи в ремонте оборудования и повышении эффективности оборонных систем.
Аналитики считают, что активизация Украины в Сирии происходит на фоне ослабления позиций России в регионе. Для Дамаска это возможность диверсифицировать сотрудничество, а также привлечь украинский опыт для восстановления аграрного сектора и промышленности.
