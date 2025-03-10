Какую работу в поле предлагают украинцам в Чехии

Часть украинцев, которые выехали с началом полномасштабной войны в Европу, осели в Чехии. Многие из наших сограждан ищут именно работу в поле или на ферме как самую простую.

Какую работу в поле могут найти украинцы в Чехии

В 2025 году, согласно данным статистики Евростата, больше всего украинцев находятся за рубежом в трех странах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Евростат. В Чехии наших сограждан проживает 394 985 человек.

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Многие из тех, кто выехал туда, ищет работу в тех сферах, в которых разбирается и где не надо каких-то особых знаний и навыков. Чаще всего работники выбирают сезонную работу в сельском хозяйстве: сбор фруктов или овощей, вспашка или обрезка кустов.

Журналисты 24 Канала промониторили сайты по поиску работы, где работодатели отмечали уровень почасовой оплаты. Далее умножили на примерное количество рабочих часов, чтобы выяснить сколько украинец за рубежом сможет заработать за месяц.

Важно! В публикации указано среднее арифметическое, поэтому почасовые ставки у разных работодателей могут отличаться.

Работа в теплице

В Чехии предлагают работу такую же, что и в Польше. Например, есть работа в современной теплице с апреля по октябрь.

Заработная плата составляет 26 000 – 39 500 крон в месяц нетто. Итак, по среднему банковскому курсу это от 44 200 гривен до 67 150 гривен.

Сбор помидор и огурцов

Кроме сбора огурцов и помидоров, работники также должны будут ухаживать за растениями, убирать в теплице и упаковывать продукцию. Одна смена длится от 8 до 12 часов, а стартовая почасовая оплата 120 крон, к которой добавляются бонусы за производительность.

Средняя зарплата нетто при отличной производительности 28 700 – 39 500 крон в месяц (47 600 – 67 150 гривен), а при хорошей производительности 26 000 – 30 000 крон в месяц (44 200 – 51 000 гривен).

Работа на складе

Много работы в Чехии на складе. Так в одной из вакансий предлагают официальное трудоустройство и оплату от 135 крон в час. График составляет 6 рабочих дней в неделю (где-то 10 – 12 часов в день).

Поэтому в месяц можно будет заработать от более 32 000 крон до почти 40 000 крон. В гривнах это от 54 400 гривен до 68 000 гривен.

Важно! Кроме Польши, Германии и Чехии, украинцы могут ездить на работу, которая связана с сельским хозяйством, в Бельгию, Швеции, Испании, Италии и тому подобное.