Яку роботу в полі можуть знайти українці у Чехії

У 2025 році, згідно з даними статистики Євростату, найбільше українців перебувають за кордоном у трьох країнах, повідомляє 24 Канал із посиланням на Євростат. У Чехії наших співгромадян проживає 394 985 осіб.

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Багато з тих, хто виїхав туди, шукає роботу у тих сферах, на яких розуміється і де не треба якихось особливих знань і навичок. Найчастіше заробітчани обирають сезонну роботу в сільському господарстві: збір фруктів чи овочів, сапання чи обрізка кущів.

Журналісти 24 Каналу промоніторили сайти з пошуку роботи, де роботодавці зазначали рівень погодинної оплати. Далі помножили на приблизну кількість робочих годин, аби з'ясувати скільки українець за кордоном зможе заробити за місяць.

Важливо! У публікації вказане середнє арифметичне, тож погодинні ставки у різних роботодавців можуть відрізнятись.

Робота у теплиці

В Чехії пропонують роботу таку саму, що й у Польщі. Наприклад, є робота в сучасній теплиці з квітня по жовтень.

Заробітна плата становить 26 000 – 39 500 крон за місяць нетто. Отже, за середнім банківським курсом це від 44 200 гривень до 67 150 гривень.

Збір помідор та огірків

Крім збору огірків та помідорів, працівники також повинні будуть доглядати за рослинами, прибирати у теплиці та упаковувати продукцію. Одна зміна триває від 8 до 12 годин, а стартова погодинна оплата 120 крон, до якої додаються бонуси за продуктивність.

Середня зарплата нетто при відмінній продуктивності 28 700 – 39 500 крон на місяць (47 600 – 67 150 гривень), а при хорошій продуктивності 26 000 – 30 000 крон на місяць (44 200 – 51 000 гривень).

Робота на складі

Багато роботи у Чехії на складі. Так в одній із вакансій пропонують офіційне працевлаштування й оплату від 135 крон за годину. Графік становить 6 робочих днів на тиждень (десь 10 – 12 годин на день).

Тож в місяць можна буде заробити від понад 32 000 крон до майже 40 000 крон. В гривнях це від 54 400 гривень до 68 000 гривень.

Важливо! Крім Польщі, Німеччини та Чехії, українці можуть їздити на роботу, яка пов'язана із сільським господарством, до Бельгії, Швеції, Іспанії, Італії тощо.