Цена не покроет затрат: какую культуру не выгодно выращивать в 2025 году
- В 2025 году рапс стал не выгодным для выращивания из-за повышенных затрат, связанные с прохладной погодой и вредителями.
- Аграрии сталкиваются с аномально высокой себестоимостью рапса, а урожайность пострадала из-за резких температурных колебаний.
Украинское земледелие является циклическим по своей сути. То, что было в цене в прошлом году не обязательно принесет прибыль уже в следующем году.
Рапс стал не выгодным в 2025 году
Из-за прохладной погоды, что держится в течение этого лета, аграрии тратят больше денег на выращивание рапса, сообщает 24 Канал со ссылкой на UkrAgroConsult.
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Фермер из Винницкой области Виталий Лановенко рассказал, что себестоимость рапса в этом году аномально высокая. Головной боли фермерским хозяйствам также добавляют вредители, которые уничтожают урожаи. Аграрий уверен, что надеяться на хороший урожай не стоит, хотя в предыдущие годы урожайность рапса достигала 5,4 тонны с одного гектара.
Несмотря на соблюдение всех технологий, растения пострадали от резких температурных колебаний. Осень была сухая, а зимой были морозы, когда растения начали вегетировать, а потом пришли сильные заморозки,
– говорит Виталий Лановенко.
Обратите внимание! Растение выращивают для различных отраслей. Так, рапс - основной источник растительного масла, которое используется в пищевой промышленности. Также рапс важен для производства биотоплива и кормов для животных.